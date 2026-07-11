Esta es la manera correcta pintar los párpados hinchados

El mundo del maquillaje es bastante amplio por lo que podemos encontrar una gran cantidad de técnicas que nos “salvan” cuando lo necesitamos. Es por esto que si quieres ocultar tus párpados hinchados te contaremos el secreto.

Si lo que necesitas es disimular los párpados hinchados, lo que debes hacer es utilizar sombras oscuras mate para dar profundidad y evitar los brillos que aportan volumen. El objetivo principal es hundir visualmente las zonas prominentes y desviar la atención.

¿Cómo maquillar los párpados hinchados?

Preparación de la piel

Baja la inflamación: Lava tu rostro con agua muy fría o aplica un paño helado antes de comenzar.

Aplica un corrector adecuado: Usa un corrector del mismo tono que tu piel o tu base en las ojeras y el párpado superior para unificar el color.

Aplicación de sombras

Usa tonos mate: Debes elegir aquellas paletas de colores neutros como tonos marrón, café o tierra que no contengan destellos.

Aplica sombra clara en color beige.|(ESPECIAL/CANVA)

Crea una falsa cuenca: El siguiente paso es aplicar un tono marrón sobre la zona globulosa, luego debes extenderlo un poco más arriba del pliegue natural del ojo haciendo movimientos circulares. Esto generará una ilusión de hundimiento.

Profundiza la esquina externa: Aplica una sombra un poco más oscura en el ángulo exterior del ojo y difumínala en diagonal hacia la sien para levantar la mirada.

Evita el lagrimal satinado: Otro factor a tener en cuenta es que no debes colocar iluminador ni texturas brillantes en el párpado. En el caso de que quieras luz debes colocar un punto mínimo en el lagrimal.

Delineado y pestañas

Trazo fino y difuminado: Evita los delineados gruesos o demasiado marcados. Opta por un lápiz oscuro bien pegado a las pestañas y difumínalo suavemente.

Delineado ascendente: En el caso de que quieras una colita de sirena, debes empezar desde la mitad del ojo hacia afuera y luego la vas a elevarla para contrarrestar el peso visual del párpado.

Cómo maquillar ojos encapotados con delineador líquido para agrandar la mirada|Canva

Abre la mirada: Por último, tienes que rizar las pestañas y aplicar máscara únicamente en las pestañas superiores para crear un efecto abanico que esconda el volumen del párpado.