¡Una tarea complicada! Así reaccionaron los cocineros a la misión del día en MasterChef 24/7

Luis, Jaz, Claudia y Antrax pensaron que en el segundo turno de las prácticas sabatinas de MasterChef 24/7 que inicia a las 12:30 pm sólo les tocaría repasar sus mejores recetas para conquistar a los exigentes Jueces en la Gala de este domingo 12 de julio; sin embargo, les llegó un sorprendente giro que no les cayó del todo bien... ¡entérate!

¿Cuál fue la misión del día este sábado 10 de julio en MasterChef 24/7?

El primer grupo que entró a las prácticas sabatinas a las 10:30 am se topó con la sorpresa de que, además de hacer sus recetas, tenían que idear un menú para alimentar... ¡a todo el universo MasterChef este sábado!

La sorpresa fue mayor para Luis, Jaz, Claudia y Antrax, los cocineros del segundo turno que leyeron con ojos de espanto las instrucciones que salieron en la pantalla tras el clásico pitido de alerta:

"La actividad de hoy es preparar la comida de TODOS los participantes del mundo MasterChef: segundo turno, es el momento de ir a la Dark Kitchen para apoyar en la misión del día", leyó Ramahá ante la incredulidad de Luis, quien hizo un gesto de desagrado.

Jaz no pudo con tanto y se levantó de su sillón con una risa nerviosa. "No m4m3s", exclamó Antrax, mientras que Luis no pudo ocultar la pereza que sentía en este sábado: "Qué hu3v4", se quejó.

Ramahá intentó darles ánimos con un "la comida de hoy va a saber bien sabrosa", pero ni siquiera eso aligeró el ambiente de tensión que se sintió en el mundo MasterChef: ¡de una simple práctica, los concursantes pasaron a idear un menú completo para todos, Claudia de plano decidió sacudirse la flojera y se puso a hacer un rico postre!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+ o ver las transmisiones por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

