Fecha y hora EXACTAS del gran estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas

Survivor México La Reliquia en Llamas está a punto de llegar a la señal de TV Azteca con Carlos Guerrero "Warrior" de nueva cuenta como el conductor del reality y muchas novedades bajo el brazo que prometen mantener tus emociones al límite en cada emisión... ¿pero cuál es la fecha y hora EXACTAS del estreno? ¡Esto es lo que debes saber!

¿A qué hora, cuándo y dónde ver el ESTRENO de Survivor México La Reliquia en Llamas?

En una reciente entrevista en la que nos presumió su nuevo look, el conductor Carlos Guerrero "Warrior" confirmó que ya todo está listo para el arranque de Survivor México La Reliquia en Llamas , que en esta ocasión optó por renovar sus competencias con la participación de 16 NUEVOS sobrevivientes que nunca antes han competido en las playas de Survivor.

El hambre, las altas temperaturas, el desgaste físico, las estrategias y la presión psicológica se harán presentes minuto a minuto en Survivor México La Reliquia en Llamas , que para esta edición 2026 promete traernos nuevas alianzas, rivalidades y estrategias, todo aderezado con las pruebas y desafíos extremos que han conquistado a la audiencia por años.

¡No te pierdas el estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas! Podrás verlo totalmente GRATIS a través de la señal de Azteca UNO el próximo lunes 20 de julio del 2026 a las 06:30 de la tarde en punto.

Otra opción para disfrutar del reality desde donde quiera que estés es en la app de Azteca UNO o bien en el siguiente link con la transmisión disponible sin costo , lo único que necesitas es una conexión estable a Internet y muchas ganas de seguir a los sobrevivientes en su día a día.

¿Qué se sabe de los 16 sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas?