Los expertos coinciden: esto es lo que debes llevar en la cartera para atraer la buena suerte

El Feng Shui es una de las disciplinas más populares que existe y que tiene que ver principalmente con la búsqueda de la armonía en el hogar a través de la combinación de sus elementos para permitir la libre circulación del Chi por toda la casa. Pero, esta práctica también se extiende a la cotidianeidad, y es que con algunas acciones estaremos contribuyendo al bienestar. En este caso, tiene que ver con el elemento que debemos tener en nuestras carteras para poder atraer la abundancia y la buena suerte.

“Está rarísimo": Carmen revela en MasterChef 24/7 por qué el pollo que venden en México es amarillo (VIDEO)

Ante la llegada de un nuevo mes, las personas realizarán diversos rituales o prácticas holísticas para poder cambiar aspectos de su vida, tales como atraer la prosperidad laboral, una buena economía, que llegue al dinero en sus vidas y poder evitar malas energías. Y quien se encarga de esto es el Feng Shui, que a través de sus recomendaciones, contribuye a que el Chi o energía vital abunde en la vida de las personas, evitando las malas vibras y posibles alteraciones.

Si para este mes quieres atraer la buena suerte o la prosperidad, debes colocar algo en tu cartera que te permitirá llamar a la riqueza y abundancia. Es que para el Feng Shui, incorporar cierto follaje en los accesorios de uso cotidiano es un gran método para activar la abundancia y que traerá muchos beneficios.

El elemento que atraerá la buena suerte y debes colocar en la cartera

El elemento que debes colocar en el interior de tu cartera para atraer la buena suerte y la prosperidad, según el Feng Shui es una hoja de laurel y es que más allá de su uso culinario, se le atribuyen una gran cantidad de propiedades espirituales y lo fundamental de este truco consiste en colocar ciertas hojas frescas y que conserven su estructura para poder garantizar la efectividad.

Cómo lograr que este truco tenga buenos resultados

Para poder lograr que este truco tenga efecto y puedas atraer la prosperidad, el Feng Shui recomienda limpiar previamente las hojas de laurel, tomarlas con las dos manos, cerrar los ojos para iniciar el proceso de mentalización y depositarlas en un bolsillo donde exista dinero físico, y esta planta actuará como un talismán para atraer la fortuna.