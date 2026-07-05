Los expertos coinciden: esto es lo que debes llevar en la cartera para atraer la buena suerte
El Feng Shui recomienda esta hoja en el interior para que puedas atraer la fortuna.
El Feng Shui es una de las disciplinas más populares que existe y que tiene que ver principalmente con la búsqueda de la armonía en el hogar a través de la combinación de sus elementos para permitir la libre circulación del Chi por toda la casa. Pero, esta práctica también se extiende a la cotidianeidad, y es que con algunas acciones estaremos contribuyendo al bienestar. En este caso, tiene que ver con el elemento que debemos tener en nuestras carteras para poder atraer la abundancia y la buena suerte.
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Ante la llegada de un nuevo mes, las personas realizarán diversos rituales o prácticas holísticas para poder cambiar aspectos de su vida, tales como atraer la prosperidad laboral, una buena economía, que llegue al dinero en sus vidas y poder evitar malas energías. Y quien se encarga de esto es el Feng Shui, que a través de sus recomendaciones, contribuye a que el Chi o energía vital abunde en la vida de las personas, evitando las malas vibras y posibles alteraciones.
Si para este mes quieres atraer la buena suerte o la prosperidad, debes colocar algo en tu cartera que te permitirá llamar a la riqueza y abundancia. Es que para el Feng Shui, incorporar cierto follaje en los accesorios de uso cotidiano es un gran método para activar la abundancia y que traerá muchos beneficios.
El elemento que atraerá la buena suerte y debes colocar en la cartera
El elemento que debes colocar en el interior de tu cartera para atraer la buena suerte y la prosperidad, según el Feng Shui es una hoja de laurel y es que más allá de su uso culinario, se le atribuyen una gran cantidad de propiedades espirituales y lo fundamental de este truco consiste en colocar ciertas hojas frescas y que conserven su estructura para poder garantizar la efectividad.
Cómo lograr que este truco tenga buenos resultados
Para poder lograr que este truco tenga efecto y puedas atraer la prosperidad, el Feng Shui recomienda limpiar previamente las hojas de laurel, tomarlas con las dos manos, cerrar los ojos para iniciar el proceso de mentalización y depositarlas en un bolsillo donde exista dinero físico, y esta planta actuará como un talismán para atraer la fortuna.
@solitario_hp8 Por qué hay que poner una hoja de laurel detrás de tu puerta, según el Feng Shui. #plantas #todos #parati #viral #laurel ♬ sonido original - solitarioHp