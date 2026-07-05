Cómo hacer tortillas de cilantro, la deliciosa receta que brilló en MasterChef 24/7

Todo buen taco necesita de una buena tortilla, lo que incluye que tenga sabor, textura, grosor y hasta un poco de excentricidad, como con las tortillas de cilantro que fascinaron a los comensales en MasterChef 24/7. Esto porque en el reto de tacos al pastor, Ramahá y su equipo decidieron apostar por una receta de tortillas de cilantro que no pasaron desapercibidas y complementaron a la perfección la carne que prepararon.

Ingredientes para tortillas de cilantro como las que hizo Ixdit en MasterChef 24/7

Mientras Ramahá se encargaba de cuidar el trompo de pastor, Flor cocinaba las salsas y Daniela hacía un rico encurtido, Ixdit y Emmanuel se volvieron la dupla predilecta de MasterChef 24/7 para preparar las tortillas de cilantro. Por lo que durante la prueba los vimos amasar, comprobar sabores y luego ponerlas en el comal para que tuvieran la textura perfecta.

El cilantro le da un sabor espectacular a las tortillas|Canva

Los ingredientes para esta inigualable versión de las tortillas de maíz tradicionales, son:



2 tazas de harina de trigo

1 pizca de sal

3/4 de taza de agua tibia

Un manojo mediano de cilantro fresco y previamente lavado

Receta para las tortilla de cilantro que ganaron en el reto de MasterChef 24/7

Licúa el cilantro con el agua tibia hasta que los ingredientes se desintegren perfectamente bien. Pon la sal para que se incorpore.

En un bowl pon el harina y la mezcla de cilantro.

Bate con las manos hasta que todos los elementos estén correctamente integrados.

Forma pequeñas bolitas de masa y aplana con la prensa especial para tortillas; si no tienes una en casa, puedes usar una tabla. Lo ideal es que su grosor sea medio.

Pon a calentar un comal y cuando esté listo, ve colocando las tortillas.

Espera a que la cocción llegue a su punto. Una señal de que están listas es cuando van "esponjándose" y ambos lados se ven uniformes.

Y listo, así tendrás unas tortillas de cilantro que quedan espectacular para acompañar cualquier guisado que te puedas imaginar, incluyendo los tacos de pastor como los que el equipo rojo prepararon y se llevaron la victoria en la batalla por equipos de MasterChef 24/7. Esto porque la hierba le da un sabor riquísimo, pero sin quitarle protagonismo a los complementos.

