No tires los alambres del pan, son un tesoro: el truco definitivo para etiquetar cables y ordenar la cocina

Si acostumbras comprar pan de caja, pan dulce o cualquier producto que venga cerrado con pequeños alambres de plástico, piénsalo dos veces antes de tirarlos a la basura. Aunque parecen insignificantes, estos accesorios pueden convertirse en una herramienta muy útil para mantener el orden en casa. Una de las mejores formas de reutilizarlos consiste en etiquetar cables y organizar distintos espacios de la cocina sin gastar dinero.

Cómo usar los alambres del pan para etiquetar cables y organizar la cocina

En redes sociales como Pinterest, YouTube y TikTok, cada vez más usuarios comparten ideas para reutilizar objetos cotidianos y reducir desperdicios en el hogar. Entre las propuestas más prácticas destaca el uso de los alambres que cierran las bolsas de pan, ya que permiten identificar cables, agrupar objetos y mantener todo en su lugar de manera sencilla. Estas son algunas de las mejores ideas para aprovecharlos y darles una segunda vida antes de desecharlos:

Etiquetar cables de electrodomésticos: Escribe el nombre del aparato en el alambre y colócalo alrededor del cable para identificarlo rápidamente.

Escribe el nombre del aparato en el alambre y colócalo alrededor del cable para identificarlo rápidamente. Distinguir cargadores: Marca cada cargador con el nombre del dispositivo al que pertenece para evitar confusiones.

Marca cada cargador con el nombre del dispositivo al que pertenece para evitar confusiones. Agrupar cables sueltos: Utiliza los alambres para enrollar y sujetar cables que no estés usando.

Utiliza los alambres para enrollar y sujetar cables que no estés usando. Organizar aparatos de cocina: Identifica cables de licuadoras, cafeteras, tostadores y otros electrodomésticos.

Identifica cables de licuadoras, cafeteras, tostadores y otros electrodomésticos. Marcar extensiones eléctricas: Coloca etiquetas para saber qué aparato está conectado a cada extensión.

Coloca etiquetas para saber qué aparato está conectado a cada extensión. Ordenar cables detrás del escritorio: Evita enredos agrupando los cables por categorías.

Evita enredos agrupando los cables por categorías. Cerrar bolsas de alimentos: Reutilízalos para sellar bolsas de arroz, pasta, galletas o cereales.

Reutilízalos para sellar bolsas de arroz, pasta, galletas o cereales. Identificar especias caseras: Ata pequeñas etiquetas a recipientes o frascos.

Usos que le puedes dar a los alambres del pan.|(ESPECIAL/Gemini)

Sujetar utensilios ligeros: Mantén juntas cucharas medidoras o pinzas pequeñas.

Mantén juntas cucharas medidoras o pinzas pequeñas. Organizar bolsas reutilizables: Enróllalas y asegúralas con un alambre para ahorrar espacio.

Enróllalas y asegúralas con un alambre para ahorrar espacio. Clasificar cables de temporada: Separa luces decorativas, extensiones y accesorios eléctricos.

Separa luces decorativas, extensiones y accesorios eléctricos. Agrupar llaves de repuesto: Mantén juntas las llaves que utilizas con poca frecuencia.

Mantén juntas las llaves que utilizas con poca frecuencia. Marcar recipientes congelados: Coloca una pequeña etiqueta para identificar su contenido.

Coloca una pequeña etiqueta para identificar su contenido. Ordenar accesorios de repostería: Agrupa boquillas, cortadores o moldes pequeños.

Agrupa boquillas, cortadores o moldes pequeños. Mantener enrollados los audífonos: Evita que se hagan nudos cuando no los uses.

Evita que se hagan nudos cuando no los uses. Clasificar herramientas pequeñas: Identifica piezas o accesorios de uso frecuente.

Identifica piezas o accesorios de uso frecuente. Crear etiquetas temporales para cajones: Marca el contenido de cada espacio de almacenamiento.

Marca el contenido de cada espacio de almacenamiento. Organizar materiales de manualidades: Agrupa pinceles, listones o cables decorativos.

Agrupa pinceles, listones o cables decorativos. Separar productos de limpieza: Identifica atomizadores o envases reutilizados.

Identifica atomizadores o envases reutilizados. Reducir el desorden visual: Mantén los cables recogidos y fácilmente identificables en cualquier área de la casa.

Un truco sencillo que ayuda a mantener el ordenAunque suelen terminar en la basura, los alambres del pan pueden convertirse en una solución práctica para organizar cables y pequeños objetos del hogar. Gracias a su tamaño, flexibilidad y facilidad de uso, permiten mantener espacios más ordenados, evitar enredos y localizar rápidamente lo que necesitas. Lo mejor es que aprovechas un material que ya tienes en casa y le das una segunda vida antes de desecharlo.