Esto es lo que gana una manicurista al mes en México aproximadamente: ¿poner uñas es rentable?

En México, uno de los oficios que más son requeridos y que más trabajo tienen es el de poner uñas, pues hay temporadas donde el flujo de clientes aumenta, principalmente durante las festividades o vacaciones. Pero lo que tal vez muchas personas se pregunten es si realmente un negocio de estos es rentable y cuánto gana una manicurista al mes. Estos son los 7 modelos de francesas que se ven elegantes y quedan perfectas para la temporada primavera-verano.

De acuerdo con el portal Indeed, especializado en ofertas de trabajo, una manicurista en México percibe un sueldo mensual de aproximadamente 10,839 pesos. Esta cifra es una estimación, pues es lo que normalmente ofrecen las fuentes de empleo a las personas que se dedican a poner uñas. Aunque ello cambia completamente si eres el dueño del negocio. Estos son los 3 colores que quedan mejor en las manos morenas durante marzo de este año.

En México una manicurista percibe un suedo mensual aproximado de poco más de 10 mil pesos.|IA

Los estados de México donde ganan más una manicurista

La entrada de ingresos es totalmente diferente cuando eres empleado a cuando eres el dueño del negocio. Pero según un estudio realizado por el Gobierno de México, una manicurista percibe 8 mil pesos, un salario promedio en gran parte de la República Mexicana, pero hay otros estados donde las ganancias son más.

Baja California Sur es el estado donde las personas que ponen uñas ganan más, con un salario de poco más de 19 mil pesos mensuales. Le siguen San Luis Potosí y Nayarit con más de 13 mil y 9 mil pesos, respectivamente.

Según el estudio realizado en 2025, las manicuristas tienen una edad promedio de 30 años y solo el 5.88% de ellas tienen una segunda entrada de dinero. Mientras que solo el 12% de ellas tiene su negocio formal, apegado al cumplimiento de todas las normas, y el resto son considerados empleos informales, pues muchos de ellos están establecidos en viviendas o no pagan impuestos.