Las uñas francesas son por mucho la manicura más confiable de las mujeres y las incondicionales cuando no saben por cuál diseño apostar. Ahora, quedan perfectos unos modelos para la temporada primavera-verano que te harán lucir radiante al combinar con tus outfits. Estos son los 3 colores que quedan mejor en las manos morenas durante marzo de este año.

Los 7 diseños de este artículo son totalmente diferentes a los modelos clásicos que todo el mundo conoce, pues para estar a la moda en esta nueva estación se debe optar por colores vibrantes y frescos, los cuales están llamados a ser tendencia, según los especialistas. Asimismo, los acabados estarán acordes a la temporada. Estos son los ejemplos de manicura perfecta para la oficina y se ven bien en todos los tonos de piel.

Los diseños de uñas francesas para primavera-verano

1. Amarillas: Es un tono vibrante y luminoso, pero sobre todo destacan por ser modernas y elegantes para la primavera-verano 2026.

7 diseños de uñas francesas elegantes que quedan perfectas para la temporada primavera-verano|Pinterest

2. Multicolor: Combina los colores que están en tendencia en esta nueva temporada en el diseño French.

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3. Turquesa: Este color es uno de los ideales para llevar a una playa, ya que el tono se asimila al color del mar.

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4. Verdes: Este tono está llamado a ser el top en moda, por lo que es muy recomendado por especialistas de la industria.

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5. Estampados: Para darle un acabado diferente a tus uñas, opta por los estampados de flores, una buena opción para lucir en primavera-verano.

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6. Abstractas: Otro de los acabados es de las líneas abstractas, las cuales le dan una imagen diferente a tus uñas. Puedes inclinarte por el modelo clásico o jugar con la amplia variedad de paletas de colores.

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7. Mini French: Este diseño que ha cautivado al mundo de la manicura por su acabado sencillo, pero elegante. Puedes elegir de una amplia gama de colores, aunque una de las opciones son los tonos pastel, que están a la moda en esta temporada.