Esto ocurre cuando te da una parálisis del sueño

De seguro alguna vez en la vida te ha ocurrido una parálisis del sueño o también conocida como “la subida del muerto”. Sin embargo, hay personas que los sufren constantemente por lo que prefieren no dormir por el miedo que les ocasiona.

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Este trastorno conocido como parálisis del sueño, es muy frecuente entre las personas que tienen turnos cambiantes como médicos, enfermeras, vigilantes de seguridad o soldados. Lo que sienten es una inmovilización o que no puedan hablar en el momento que tratan de conciliar el sueño o cuando están despertando.

¿Qué ocurre en una parálisis del sueño?

La parálisis del sueño es un despertar incompleto que pone en alerta los sentidos, sin embargo, la función motora voluntaria del cuerpo se encuentra bajo el efecto del sueño MOR, que es una de las fases que caracterizan nuestro ciclo vigilia-sueño.

Cabe destacar que en el sueño MOR hay una estructura a nivel del cerebro que se encarga de paralizar los músculos voluntarios, mientras la actividad de la corteza cerebral se encuentra activa.

Por otro lado, tenemos que mencionar que el trastorno por pesadillas tiene lugar en la etapa de sueño MOR ya que hay más hiperactividad a nivel de la actividad eléctrica cerebral y los sueños son más vívidos. Es por esto que las personas pueden recordar completamente lo que sucedió durante la pesadilla, inclusive le genera síntomas como ansiedad, angustia, taquicardias y hasta provocar un despertar abrupto.

Esto puede causar mucho temor.|Pexels / cottonbro studio

La ciencia ha manifestado que uno de los factores de riesgo es el dormir boca arriba sobre todo en pacientes con apnea obstructiva del sueño. También este trastorno se ve afectado por el consumo de bebidas alcohólicas o drogas, por lo que dejar de consumirlas sería lo mejor, incluso para la salud.

La parálisis del sueño se puede manifestar de tres formas, una es con la sensación de opresión o dificultad respiratoria; la segunda, cuando se presentan alucinaciones y llegan a visualizar sombras; y la tercera de vértigo, en la que la persona tiene la sensación de que todo gira a su alrededor al estar en la cama.