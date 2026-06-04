Mezclar café usado y bicarbonato: por qué se recomienda y para qué sirve

En el mundo de la limpieza podemos encontrar una gran cantidad de trucos para poder eliminar la suciedad. Las alternativas naturales son cada vez más frecuentes porque son eficaces, pero a la vez no dañan la salud.

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Uno de los trucos que se ha viralizado es el de mezclar café usado y bicarbonato de sodio que contribuye a neutralizar los malos olores sin tener que usar los productos químicos.

¿Cómo funciona el café usado y bicarbonato de sodio?

Por lo general el café usado termina en la basura, pero pocos conocen sus propiedades desodorizantes y exfoliantes. Esto se potencia cuando se combina con el efecto del bicarbonato de sodio.

Esta alternativa tiene una textura que puede ser usada en diferentes usos. Sirve para limpieza de utensilios de cocina, facilitando la remoción de suciedad de superficies difíciles, como cacerolas, ollas o cubiertos.

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Para preparar esta mezcla tienes que tener en cuenta el paso a paso y las proporciones recomendadas. Lo que necesitas es:



Dos cucharadas de café usado, seco

Dos cucharaditas de bicarbonato

Estos ingredientes se deben mezclar hasta poder conseguir una pasta homogénea. Si lo que quieres es usarlo para limpieza, pues se recomienda combinarlo con unas gotas de agua para formar la pasta y luego enjuagar.

Otros trucos para limpiar y evitar la grasa adherida

Es importante evitar que la grasa se adhiera a las superficies para después poder hacer una rutina de limpieza más rápida. Lo que puedes hacer es lo siguiente:

Precalentar las ollas correctamente antes de cualquier uso

Utilizar suficiente grasa de cocción para evitar que se peguen los alimentos

No utilizar el fuego demasiado alto

Secar bien la superficie antes de cocinar

Dejar en remojo los restos puede facilitar su extracción si no se puede limpiar de inmediato

Utilizar ollas con recubrimientos antiadherentes

Este truco es muy efectivo, pero la prevención también lo es por lo que te recomendamos llevarlo a cabo en tu hogar.