Tablas de multiplicar de Hello Kitty: 5 ideas para aprender con la icónica y adorable gatita

Hay personajes clásicos que forman parte de innumerables materiales educativos, y la gatita más icónica del mundo no es la excepción. A continuación te compartimos algunas plantillas de tablas de multiplicar de Hello Kitty, para que tus hijas, primas pequeñas o sobrinas aprendan con mayor facilidad en compañía de su personaje favorito.

Las siguientes ideas de tablas de multiplicar se prestan para tener en formato de llavero con tarjetas, o también de cartel de mayor tamaño. Se encuentran disponibles para descargar de manera gratuita.

5 ideas de tablas de multiplicar de Hello Kitty

1. Para decorar el cuarto

Nuestra primera opción es una imagen para imprimirse como cartel y colocarse en una habitación para que quede a la vista de los niños; llega hasta la tabla del número 12. Si no tienes mucho espacio o no te parece tan práctico, otra idea consiste en imprimir en tamaño carta o similar para que forme parte de una carpeta o pegar en un cuaderno.

2. En tarjetas

Esta es la alternativa para quienes prefieren un formato en tarjetas y con un diseño uniforme. En estas tablas de multiplicar de Hello Kitty, vemos a la gatita con un paisaje de arcoíris.

3. Para completar

Aquí tenemos una idea mucho más interactiva. Para empezar, sus imágenes son para colorear y se puede personalizar el fondo. En segundo lugar, los resultados no aparecen, para que tengas la oportunidad de llenar los espacios en blanco con tu hija o sobrina.

4. Tablas de multiplicar de Hello Kitty para personalizar con nombre

Esta idea para crear un llavero con tablas de multiplicar contiene una tarjeta con espacios en blanco para poner el nombre y grupo de quien está aprendiendo, para que en la escuela no se le pierda el material educativo.

5. Estilo cuadro

Finalizamos nuestro listado con un formato distinto para aprender las tablas de multiplicar, a través de relaciones entre los números y con diferentes colores. Puede resultar más fácil de entender con ilustraciones atractivas de Hello Kitty y se puede pegar en un cuaderno.

