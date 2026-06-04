Cocineros de MasterChef 24/7 hacen molletes por una buena causa: ¡así fue el reto del día en la Cocina Oculta!

Los cocineros de MasterChef 24/7 se pusieron el mandil y se enseñaron a trabajar en un ambiente bajo presión en el reto de este jueves 04 de junio del 2026 cuando, bajo las instrucciones del "Maestro de Fuego" Édgar Núñez, hicieron molletes para un albergue... ¡así les fue!

¿Cómo fue el reto de los molletes en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7?

Muy puntuales y con las manos limpias, los cocineros acudieron a la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 para ponerse a las órdenes del Chef Édgar Núñez , quien luego de impartirles una masterclass de molletes les anunció que sería la hora de poner los conocimientos en práctica:

"Necesitamos ponernos las pilas porque tenemos 45 minutos para sacar 100 órdenes de molletes, estas órdenes las vamos a mandar a un albergue, somos 20, nos vamos a dividir: el mollete se divide en 4 partes, entonces nos vamos a dividir en 4 equipos de 5", explicó el Chef.

El reto de molletes sirvió para que los cocineros pusieran en práctica sus conocimientos sobre este antojo, pero también para que se enseñaran a trabajar en equipo y en un ambiente bajo presión; asimismo, el Maestro les dejó claro que también deben aprender a asignar tareas de acuerdo con los talentos de los alumnos.

Trabajar en sólo 45 minutos para hacer molletes suaves y perfectos con mantequilla, queso, vegetales y pico de gallo, por supuesto, encendió los ánimos entre los cocineros y los roces no se hicieron esperar.

Llamó la atención en especial el roce que tuvieron Pablo y Ricardo por la afición que "Richie" tiene por ponerse "creativo" y requemar las cosas -en este caso, la mantequilla-; esto dio lugar a un conato de discusión que el "Maestro de Fuego" tuvo que calmar con una orden tranquila, pero contundente.

Al final, los cocineros lograron hacer todas las órdenes de molletes con sus complementos en los 45 minutos que les pusieron, y aunque el Chef Édgar Núñez consideró que les hace mucha falta enseñarse a trabajar en equipo, también reconoció que cumplieron el reto con rapidez y limpieza (¡hasta salieron molletes de más!), por lo que pidió un aplauso para todos.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?