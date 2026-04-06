3 texturas de azulejo que debes evitar en el baño si buscas elegancia y fácil limpieza

Al momento de darle los acabados a un hogar, elegir el azulejo para el baño no solo es una cuestión estética, sino también de cuidado y salud, por lo que la felicidad comienza con un mantenimiento sencillo. Por ello, ahora te contamos qué texturas pueden acumular humedad, jabón y sarro, dificultando así su limpieza, evitando que el espacio se vea elegante y aesthetic.

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Baños modernos: Las 3 texturas de azulejo que no conviene instalar según expertos

Azulejos con textura muy rugosa

El integrar superficies excesivamente rugosas puede lucir moderno, pero tienden a acumular suciedad en los relieves, lo que puede exigir una limpieza más extensa y hasta con productos especializados. Toma en cuenta que, en zonas de alta humedad, este tipo de texturas puede favorecer la aparición de moho.

Azulejos con textura muy rugosa

Acabados mates porosos sin sellado

Los azulejos en acabado mate pueden aportar elegancia, pero si estos son demasiado porosos, tienden a absorber humedad, lo que provoca manchas difíciles de eliminar, especialmente en áreas cercanas a la regadera o el lavamanos.

Acabados mates porosos sin sellado

Relieves profundos o diseños tridimensionales

Los azulejos con diseños de alto relieve son una opción atractiva de catálogo. No obstante, el implementarlos dentro del baño puede provocar la acumulación de sarro y jabón en las hendiduras, lo que puede causar efectos adversos a la apariencia y aumentar el tiempo de limpieza.

Relieves profundos o diseños tridimensionales

Cómo elegir azulejos elegantes y fáciles de limpiar

Toma en cuenta que, para lograr un baño aesthetic y funcional, la mejor opción es optar por superficies lisas o ligeramente satinadas, las cuales favorecen el mantenimiento sin sacrificar diseño. Considera integrar tonos neutros Considera integrar tonos neutros Considera integrar tonos neutros y formatos de gran tamaño, los cuales aportan modernidad y sofisticación.