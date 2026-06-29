Estas son las 5 plantas que mejor toleran las lluvias
Lo que caracteriza a estas plantas es que sus flores resistirán luego de lluvias intensas.
La llegada del verano trae aparejado no solo altas temperaturas, sino algunos factores climáticos que están relacionadas, como el hecho de la temporada de lluvias. Esto causará humedad en los hogares y no puede ser beneficioso para nuestras plantas, teniendo en cuenta que muchas de las plantas se verán afectadas por el exceso de agua y corren el riesgo de echarse a perder. Por este motivo, es que los jardineros expertos recomendaron cinco plantas que toleran las lluvias y que no corren ningún riesgo.
Tal como mencionábamos anteriormente, las lluvias intensas representan un gran desafío para aquellas personas que buscan tener un jardín totalmente florecido y cuidado durante el verano; y es que algunas de las especies no soportan el exceso de agua causadas por las precipitaciones y ante las condiciones de humedad, terminan muriendo. Por eso, hay que saber cuáles plantas vamos a dejar en el exterior y a cuáles les daremos un cuidado mayor.
Si te preocupan algunas de las plantas por el jardín, tienes que saber que hay cinco especies que se adaptan perfectamente a estas condiciones y que no se verán afectadas por las lluvias. Por eso, es que los jardineros compartieron cuáles son las 5 plantas que mejor toleran las lluvias.
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Las 5 mejores plantas resistentes a las lluvias
- Hortensias: esta planta es famosa por la capacidad de florecer en ambientes húmedos; la humedad favorece su desarrollo y crece mejor en regiones donde hay abundantes lluvias.
- Lirio de día: es otra de las plantas que resisten a las lluvias, y es que produce flores de manera continua y tolera bien tanto la humedad como las variaciones de temperatura; siendo perfecta para quienes quieren ver flores nuevas
- Camelia: esta planta es conocida por la duración en la floración y la capacidad para resistir lluvias intensas, aportando un aire sofisticado con sus flores en tonos rosados, rojos o blancos
- Azalea: además de ofrecer una floración abundante, soporta ambientes húmedos sin tantos problemas y sus flores pueden ser de varios colores y se mantendrán firmes luego de varios días
- Agapanto: es otra de las plantas que soporta las lluvias y que se adapta a diversas condiciones climáticas, sus flores azules o blancas pueden durar