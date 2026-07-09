5 ideas para sumar plantas a tu patio y hacerlo más fresco este verano

Incorporar plantas es una de las formas más sencillas y efectivas de hacer que un patio se sienta más fresco durante el verano. Gracias a su capacidad para proporcionar sombra, mejorar la percepción térmica y aportar humedad al ambiente, la vegetación se ha convertido en un elemento imprescindible en las tendencias de diseño de exteriores de 2026.

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Arquitectos paisajistas y especialistas en jardinería coinciden en que no es necesario contar con un jardín de grandes dimensiones para lograr un espacio confortable. Con una correcta selección de plantas y una distribución estratégica, incluso un patio pequeño puede transformarse en un rincón verde, funcional y lleno de vida.

La American Society of Landscape Architects (ASLA) destaca que la incorporación de vegetación es una de las principales tendencias en paisajismo residencial por sus beneficios estéticos y ambientales. Estas son 5 ideas para renovar el patio en verano.

Paisajismo: 5 ideas con plantas que ayudan a refrescar un patio en verano

Los expertos recomiendan combinar diferentes tipos de vegetación para generar volumen, sombra y una mayor sensación de frescura. Estas son 5 ideas que marcan tendencia:



Plantas colgantes: ubicadas en pérgolas, balcones o soportes elevados, crean una cortina vegetal que aporta sombra y aprovecha el espacio en altura. Helechos, potos y hiedras son algunas de las especies más utilizadas. Jardines verticales: ideales para patios pequeños, permiten cubrir paredes con vegetación sin ocupar superficie útil. Además de su impacto decorativo, contribuyen a disminuir la sensación de calor en los muros expuestos al sol. Plantas trepadoras: especies como la buganvilla, el jazmín o la enredadera de Virginia pueden cubrir cercos, pérgolas y estructuras, generando sombra natural y mayor privacidad. Plantas de hojas grandes: variedades como la costilla de Adán, las alocasias o las estrelitzias aportan un efecto tropical y ayudan a crear una sensación visual de frescura gracias a su abundante follaje. Agrupar macetas: reunir plantas de distintos tamaños en un mismo sector crea pequeños oasis verdes, facilita el riego y produce una composición mucho más atractiva que distribuirlas de manera aislada.

Los especialistas recomiendan combinar especies adaptadas al clima de la zona para garantizar un crecimiento saludable y un mantenimiento más sencillo.

¿Por qué las plantas son protagonistas del diseño de exteriores moderno?

La incorporación de vegetación responde a una tendencia conocida como diseño biofílico. El mismo busca fortalecer la conexión entre las personas y la naturaleza dentro de los espacios habitados. Entre sus principales beneficios destacan:



Generan una sensación de frescura: la vegetación suaviza visualmente los espacios y contribuye a crear ambientes más agradables durante los días calurosos.

la vegetación suaviza visualmente los espacios y contribuye a crear ambientes más agradables durante los días calurosos. Aportan sombra natural: las especies de mayor porte ayudan a proteger determinadas zonas de la incidencia directa del sol.

las especies de mayor porte ayudan a proteger determinadas zonas de la incidencia directa del sol. Mejoran la estética del patio: la combinación de diferentes alturas, texturas y tonalidades de verde añade dinamismo y profundidad al diseño.

la combinación de diferentes alturas, texturas y tonalidades de verde añade dinamismo y profundidad al diseño. Favorecen la biodiversidad: muchas plantas atraen mariposas, abejas y aves, enriqueciendo el ecosistema del jardín.

muchas plantas atraen mariposas, abejas y aves, enriqueciendo el ecosistema del jardín. Permiten personalizar el espacio: la elección de macetas, soportes y especies vegetales ayuda a adaptar el patio a estilos modernos, mediterráneos, tropicales o rústicos.

La Royal Horticultural Society (RHS), una de las instituciones de jardinería más reconocidas del mundo, destaca que planificar la vegetación en distintos niveles (suelo, altura media y paredes) permite crear jardines más equilibrados y funcionales.

Para paisajistas y expertos en diseño de exteriores, un patio bien diseñado no depende únicamente del mobiliario o los revestimientos. La presencia de plantas transforma el ambiente, aporta confort visual y convierte cualquier espacio al aire libre en un lugar mucho más fresco, acogedor y preparado para disfrutar del verano.