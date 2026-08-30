Expertas en belleza coinciden: “El pelo con canas tiene que lavarse alternando dos champús para que luzcan bonitas”

Aunque muchas mujeres buscan técnicas para cubrir las canas y devolverle el color al pelo , hay otras que prefieren sacarle provecho a las tonalidades platinadas. Y lo mejor es que es perfectamente posible darles un buen cuidado sin tener que ir al salón de belleza, sino que basta con incorporar un par de champús a las rutinas para que así brillen y se vean espectaculares.

El secreto está en encontrar los productos adecuados, que en este caso son los de limpieza profunda y los matizadores. De acuerdo con un artículo del sitio especializado Byrdie, esto es porque resulta muy importante que la cabellera esté reluciente para retirar cualquier residuo de productos de uso diario, como geles, sprays o aceites; mientras que los de efecto matizador se encargan de evitar que las canas adquieran una apariencia cobriza con el paso de los días.

La doble limpieza es buenísima para las canas|Canva

¿Cómo hacer que las canas se vean bonitas sin tintes?

Para que las canas luzcan preciosas en todo momento y no tener que recurrir a tintes especiales para hacerlas brillar, la doble limpieza es una de las mejores alternativas. Sobre los beneficios de ir alternando dos champús en cada lavada, el estilista experto Rossano Ferreti explica en su blog de belleza, que la doble limpieza descompone el exceso de aceites, retira los productos que se adhieren a las fibras y limpia a fondo el cuero cabelludo para que no se vea opaco o amarillento.

El champú matizador ayuda a que las canas no se vean amarillentas|Canva

¿Cada cuánto hay que lavar el pelo con canas?

Existen diferentes teorías sobre cuál es la frecuencia ideal para lavarse el pelo, pues hay quienes piensan que hacerlo todos los días es perjudicial, mientras que otras personas piensan que es imposible estar con el "cabello sucio". Y la respuesta es mucho más sencilla de lo que parece, pues lo más importante es elegir una rutina que se acople al estilo de vida y tipo de textura natural.

En este sentido, el manual de Josh Wood Colours menciona que las melenas con canas que tienen una densidad y porosidad de media a normal, pueden hacer la doble limpieza de dos a tres veces por semana. Mientras que cuando se tiene pelo graso y que se opaca fácilmente, lo mejor es hacerlo diario y complementar con productos de mantenimiento adicionales.

