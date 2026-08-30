“Ni cocinas tan bien": La vez que el Chef Poncho Cadena sorprendió a todos en MasterChef 24/7 con un fuerte regaño

La temporada 2026 de MasterChef 24/7 estuvo repleta de momentos emocionantes y los regaños de los jueces no faltaron ni una sola vez. Y una de las llamadas de atención que nadie vio venir y causó gran impacto, fue el día que el Chef Poncho Cadena confrontó cara a cara a Julio, quien puso en duda su juicio como crítico en una plática con Ramahá, sin imaginar que serían evidenciados.

Por lo que cuando lo tuvo de prente, el experto no dudó en recriminarle su actitud y recordarle que el que tenía la última palabra en las evaluaciones era él, pues ese es su trabajo. Además, le cuestionó por qué solo hacía estos comentarios cuando las palabras de aliento eran para sus compañeros y nunca se quejaba cuando a él le daba buena retroalimentación.

"Espero que esté siendo justo, porque ya vi que Ramahá y tú tienen dudas de cuando yo aviento esto (la servilleta). Y ni Ramahá ni tú, me van a decir qué sentir ni qué hacer, ya lo hiciste. Aquí te quería tener, porque los comentarios buenos que yo te doy, entonces esos sí tienen crédito, ¿no?", dijo molesto, mientras el resto de participantes miraban asombrados.

El tajante consejo que el Chef Poncho Cadena le dio a Julio por su actitud en MasterChef 24/7

Toda esta situación se desató a raíz de que Julio y Ramahá cuestionaron la decisión del Chef Poncho Cadena por darle una servilleta a Jazmín, como señal de que había quedado fascinado con su platillo, que en esa ocasión se componía por unos tacos de pescado. Y es que desde la perspectiva de los cocineros (que fueron eliminados justo antes de la final), esa receta "no era para tanto" y lo veían como una exageración.

Así que para finalizar con este fuerte regaño, el Chef Poncho Cadena le sugirió a Julio que en lugar de estar opinando sobre lo que hacen los jueces, se enfocara en mejorar su desempeño, porque no era nada alucinante. "Apáguenle al ego y cocinen mejor, porque ni cocinan tan bien ninguno de los dos y mucho menos como para poner en juicio mi criterio", finalizó, mientras el participante ofrecía disculpas.