6 ideas para crear figuras “standee” de los Saja Boys para decorar tu escritorio

El escritorio siempre tiene que estar bien ordenado y tener algunas inspiraciones para que las ideas fluyan mejor. Y para los fanánticos de todo lo que tiene que ver con KPop Demon Hunters, una idea para adornar estos espacios son los muñecos tipo "standee" que están inspirados en los Saja Boys y que son muy fáciles de hacer con pocos materiales.

¿Cómo decorar un escritorio con la temática de Saja Boys? 6 muñecos "standee" que quedan espectaculares