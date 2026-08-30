6 ideas para crear figuras “standee” de los Saja Boys para decorar tu escritorio
Si eres fan de los Saja Boys y te gusta tener todos tus espacios con la temática de la banda, estas ideas para transformar el escritorio quedan muy bonitas.
El escritorio siempre tiene que estar bien ordenado y tener algunas inspiraciones para que las ideas fluyan mejor. Y para los fanánticos de todo lo que tiene que ver con KPop Demon Hunters, una idea para adornar estos espacios son los muñecos tipo "standee" que están inspirados en los Saja Boys y que son muy fáciles de hacer con pocos materiales.
¿Cómo decorar un escritorio con la temática de Saja Boys? 6 muñecos "standee" que quedan espectaculares
- Saja Boys individuales. Si tienes buen espacio libre y quieres que este lugar donde haces tareas y trabajas tenga tu toque por todas partes, puedes hacer a cada integrante por separado. Cabe recordar que las figuras "standee" hacen referencia a las láminas de cartón que representan a un personaje y que pueden ser en tamaño real o a escala. Solo consigue trozos de papel craft e imprime las siluetas, pega y delinea con cuidado.
Foto grupal para decoración temática de KPop Demon Hunters. Elige la postal o la photocard que más te guste donde aparezcan todos los hermanos Saja y ajusta el tamaño en un documento en blanco, procurando que quede bien para la impresión. Aquí vas a necesitar de una impresora especial que plasme el diseño en un material tipo opalina y al final solo agrega un respaldo para que se mantenga de pie.
- Muñecos "standee" en miniatura de los Saja Boys. En caso de que el espacio en tu escritorio sea limitado, está la opción de hacer unas figuras realistas en miniatura. Las puedes dejar de entre 5 a 10 centímetros e imprimir en cartulina, para después agregar solo un par de palitos de madera atrás para darles soporte. Ponlas junto a tus libretas o computadora.
- Figuras de los Saja Boys en versión "chibi". Para los amantes de la estética kawaii, que es un término japonés que significa "tierno" o "lindo", puedes hacer muñequitos "standee" de los Saja Boys con el concepto "chibi". En Pinterest puedes conseguir varias imágenes que ya están listas para descargarse o incluso hacer algunas si sabes de edición.
Con fondo de escenario. Aunque son pocas las escenas de los Saja Boys que aparecen en KPop Demon Hunters, lo cierto es que todas son emblemáticas y por eso se hicieron de tantos fanáticos. Y una de las preferidas, indiscutiblemente es cuando están en el escenario y que también son una gran opción para usar de complemento. Solo hay que hacer la escenografía con hojas de colores y poner a los muñequitos enfrente.
- Muñecos "standee" con mensajes motivacionales. Para que no sea solo una decoración supeficial, sino que te inspire a terminar con tus deberes todos los días, están las figuras de los Saja Boys a las que se les pueden agregar algunas frases. Crea los globos de diálogo en la computadora y pégalos con las figuras, para así tenerlos a la vista todos los días y que tu escritorio siempre se sienta como un lugar seguro.