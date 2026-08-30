Cuál es la planta que alivia los dolores musculares y previene la artritis

A medida que van pasando los años, las personas van perdiendo la elasticidad y comienza la disminución de colágeno, lo que genera que aparezcan ciertos dolores articulares y enfermedades como artritis. Para esto, es fundamental llevar adelante una vida sana, con una alimentación saludable y en donde haya alimentos que aporten fibra y evitar estos dolores. Pero, también existe una planta que quita todo tipo de dolores, tanto en la espalda como en la rodilla y que seguro no sabías de qué se trata.

Caminos de la Vida | Programa 30 Agosto 2026

Una de las enfermedades más comunes que deben atravesar las personas a una cierta edad, especialmente cuando han superado los 50 años es la artritis, que es la inflamación de una o más articulaciones y que causa dolor, hinchazón y dificultad para moverse, que se da generalmente en la zona des espalda, pero también en las rodillas.

Causas de la artritis

Entre las causas que debemos mencionar de la aparición de la artritis se destaca que puede ocurrir cuando se rompe el cartílago que amortigua los extremos de los huesos, la gota que es producida por el exceso de ácido úrico y que puede tarde como consecuencia la dificultad para caminar, como así también que se hagan presentes dolores en las rodillas, la espalda. Por eso; es fundamental llevar adelante algunos cuidados y existe una planta que es conocida por aliviar estos dolores y seguro no sabías.

Cuál es la planta que alivia la artritis

La planta que ayudará a aliviar los dolores y la artritis en la espalda y la rodilla es el romero, perteneciente a la familia de las hierbas aromáticas y es que de acuerdo a un estudio realizado por la UNAM, cuenta con propiedad antiespasmódicas y antiinflamatorias, lo que hace que actúe de manera directa sobre los dolores musculares.

A su vez, los especialistas aseguran que podrás probar con el aceite de romero que es muy bueno para aliviar todo tipo de dolores y bastará con colocar algunas gotas en las zonas afectadas donde quitará todo tipo de molestias. Además, se aconseja usar agua de romero para relajar.