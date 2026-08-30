“Me engañaron": Antrax expone la fuerte traición que sufrió mientras estaba en MasterChef 24/7

La salida de Antrax de MasterChef 24/7 fue uno de los momentos más emotivos en toda la temporada, pues a diferencia de sus compañeros, no quedó eliminado por una mala cocinada, sino por un accidente que le impidió seguir en competencia. Desde entonces, el creador de contenido ha tratado de estar activo con sus seguidores en redes sociales, apoyando a Ixdit como finalista y hasta ha contado algunos detalles de su vida privada.

Fue así como Antrax habría puesto en evidencia que regresó a la soltería, aparentemente por una infidelidad que se cometió mientras él estaba en la cocina más famosa de México y de la que supo pocos días después de "volver a la normalidad". A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Ángel reveló que ya había descubierto el engaño y demostró que estaba tratando de tomarse la situación de la mejor manera, por lo que hasta compartió un meme sobre esta "traición".

"Me acabo de enterar que me engañaron mientras estaba en MasterChef", escribió y los comentarios rápidamente se inundaro con palabras de apoyo.

me acabo de enterar que me engañaron mientras estaba en masterchef 😂 — Antrax 𓆰𓆪 (@YoSoyAntrax) August 30, 2026

¿Quién era la novia de Antrax? La misteriosa chica a la que le dedicaba sus platillos en MasterChef 24/7

Aunque Antrax siempre fue muy reservado con su vida privada, desde que entró a MasterChef 24/7 le contó a los demás que tenía una relación sentimental esperándolo e incluso solía dedicarle algunos de sus platillos para demostrar su cariño. Sobre la identidad de la "enamorada" del streamer, se sabe que era una chica llamada Melanny, una modelo originaria de Veracruz y concursante de certámenes de belleza.

La novia de Antrax le habría sido infiel mientras estaba en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Si bien el cocinero había dicho que su relación era reciente, sí llegó a confesarle a Camila que se sentía muy entusiasmado y que los unía una gran atracción. Incluso, cuando recibió la visita de su mamá y su hermana en el Mundo MasterChef 24/7, lo primero que les preguntó era cómo estaba Melanny, mientras que ella lo apoyaba en sus redes sociales y hasta había mostrado las cartas que le estaba haciendo para entregarle una vez que saliera del relaity.

