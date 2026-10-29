5 ideas de cortes bob con flequillo que puedes usar para cualquier ocasión en otoño 2026
Antes de pedir un bob en la estética, mira estos estilos: el flequillo y la forma de las puntas pueden cambiar por completo el resultado
El corte bob con flequillo se mantiene entre las opciones favoritas para renovar el cabello durante el otoño 2026. Su versatilidad permite adaptarlo a diferentes largos, texturas y estilos, desde propuestas cortas con inspiración francesa hasta versiones con capas y movimiento que aportan un aire desenfadado. Además, el flequillo ayuda a enmarcar el rostro y destacar la mirada sin necesidad de un cambio radical de imagen. Una de sus principales ventajas es que puede llevarse tanto en el día a día como en ocasiones especiales. La clave está en elegir la versión que mejor se adapte a tus gustos y al tiempo que quieras dedicarle al peinado. Estos cinco cortes combinan tendencias actuales con acabados clásicos que seguirán destacando esta temporada.
Mejores versiones del corte bob que transforman el look sin perder estilo
No todos los cortes bob ofrecen el mismo resultado: algunos destacan por su elegancia, mientras que otros apuestan por el volumen, las capas o un acabado más relajado. Estas son cinco alternativas con flequillo para encontrar la que mejor encaje con tu estilo.
- French bob con flequillo desfilado. El french bob se caracteriza por su largo corto, generalmente a la altura de los pómulos o la mandíbula, y por dejar el cuello al descubierto. Al combinarlo con un flequillo desfilado, adquiere un acabado ligero y natural que recuerda al estilo de las francesas. Es una buena opción para quienes buscan una imagen elegante sin demasiado esfuerzo. Puede llevarse con ondas suaves o con una textura ligeramente despeinada, por lo que funciona tanto para una salida casual como para un evento formal.
- Shag bob con flequillo desestructurado. Si prefieres un corte con más personalidad, el shag bob combina capas marcadas, puntas irregulares y un flequillo desenfadado. Su inspiración en los años 70 y la estética grunge le da movimiento al cabello y evita que el resultado se vea demasiado pulido. Este estilo funciona especialmente bien para quienes quieren aportar volumen y textura a su melena.
- Bob recto con flequillo ligero. El bob recto destaca por su línea definida y uniforme, mientras que el flequillo ligero, también conocido como wispy bangs, aporta suavidad al conjunto. Al dejar entrever parcialmente las cejas, evita que el cabello cubra demasiado la frente y mantiene una apariencia delicada. Su acabado limpio y sofisticado lo convierte en una alternativa para quienes prefieren los peinados minimalistas.
- Long bob con flequillo cortina. El long bob, también llamado lob, llega aproximadamente a los hombros o la clavícula. Acompañado de un flequillo cortina, abierto en el centro y más largo hacia los lados, crea un marco suave alrededor del rostro. Es una de las opciones más versátiles porque conserva suficiente longitud para recoger el cabello o experimentar con ondas.
- Bob retro con puntas hacia dentro o hacia fuera. Para quienes disfrutan los looks clásicos, el bob retro recupera el volumen y el movimiento de los peinados inspirados en el glamour de Hollywood. Sus puntas pueden peinarse hacia dentro para lograr una apariencia elegante o hacia fuera para conseguir un acabado más llamativo.