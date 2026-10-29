5 ideas de cortes bob con flequillo que puedes usar para cualquier ocasión en otoño 2026

El corte bob con flequillo se mantiene entre las opciones favoritas para renovar el cabello durante el otoño 2026. Su versatilidad permite adaptarlo a diferentes largos, texturas y estilos, desde propuestas cortas con inspiración francesa hasta versiones con capas y movimiento que aportan un aire desenfadado. Además, el flequillo ayuda a enmarcar el rostro y destacar la mirada sin necesidad de un cambio radical de imagen. Una de sus principales ventajas es que puede llevarse tanto en el día a día como en ocasiones especiales. La clave está en elegir la versión que mejor se adapte a tus gustos y al tiempo que quieras dedicarle al peinado. Estos cinco cortes combinan tendencias actuales con acabados clásicos que seguirán destacando esta temporada.

Mejores versiones del corte bob que transforman el look sin perder estilo

No todos los cortes bob ofrecen el mismo resultado: algunos destacan por su elegancia, mientras que otros apuestan por el volumen, las capas o un acabado más relajado. Estas son cinco alternativas con flequillo para encontrar la que mejor encaje con tu estilo.

