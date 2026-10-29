4 plantillas de personajes de KPop Demon Hunters para imprimir y crear títeres de papel

Los fans de KPop Demon Hunters pueden llevar la diversión de la pantalla a casa con una manualidad inspirada en sus personajes favoritos. Crear títeres de papel es una actividad ideal para que los niños desarrollen su creatividad, practiquen sus habilidades manuales y recreen las aventuras de las Huntrix y los integrantes de los Saja Boys. Para prepararlos, necesitas imprimir las plantillas, tijeras, pegamento, cartulina y broches de dos patas para unir las extremidades y permitir que tengan movimiento. También puedes utilizar hilo si prefieres convertirlos en marionetas colgantes. Lo mejor es que puedes personalizar cada figura con colores, accesorios y detalles que recuerden a los personajes de KPop Demon Hunters.

Arma tu propio equipo de KPop Demon Hunters con estas 4 plantillas

Cada personaje tiene una apariencia particular que puedes aprovechar para crear una colección de títeres y organizar tus propias historias. Puedes elegir a las tres integrantes de Huntrix y sumar a uno de los Saja Boys para representar los enfrentamientos, las alianzas y las escenas más divertidas de la película.



Rumi: crea a la líder de las guerreras Huntrix. Rumi es una de las protagonistas más reconocibles gracias a su cabello morado, su larga trenza y su estilo de guerrera. Para elaborar su títere, busca una plantilla que incluya su cuerpo completo y piezas separadas para los brazos y las piernas. De esta manera, podrás unir las extremidades con broches y hacer que se muevan durante el juego.

Rumi es una de las protagonistas más reconocibles gracias a su cabello morado, su larga trenza y su estilo de guerrera. Para elaborar su títere, busca una plantilla que incluya su cuerpo completo y piezas separadas para los brazos y las piernas. De esta manera, podrás unir las extremidades con broches y hacer que se muevan durante el juego. Mira: dale vida a su estilo rebelde y cabello rosa. El cabello rosa de Mira y su personalidad decidida la convierten en una opción llamativa para esta manualidad. Su títere puede incluir su vestuario característico y una lanza de papel para completar su apariencia. Lo importante es elegir un diseño que permita distinguir las diferentes partes del cuerpo antes de comenzar a recortar.



El cabello rosa de Mira y su personalidad decidida la convierten en una opción llamativa para esta manualidad. Su títere puede incluir su vestuario característico y una lanza de papel para completar su apariencia. Lo importante es elegir un diseño que permita distinguir las diferentes partes del cuerpo antes de comenzar a recortar. Zoey: prepara una figura llena de energía. Zoey destaca por su estilo urbano, sus peinados y su actitud intrépida. Su plantilla es una buena alternativa para quienes disfrutan las manualidades con muchos detalles, ya que permite trabajar con diferentes colores y accesorios para recrear su apariencia.

Zoey destaca por su estilo urbano, sus peinados y su actitud intrépida. Su plantilla es una buena alternativa para quienes disfrutan las manualidades con muchos detalles, ya que permite trabajar con diferentes colores y accesorios para recrear su apariencia. Jinu: incorpora a los Saja Boys a la colección. Para completar el equipo, Jinu es una excelente opción, pues permite incluir a uno de los personajes masculinos más destacados de los Saja Boys. Su cabello oscuro y su vestuario de idol contrastan con los colores y estilos de las integrantes de Huntrix, por lo que resulta ideal para ampliar las posibilidades de juego.

Cómo convertir las plantillas en títeres articulados de KPop Demon Hunters paso a paso

Una vez que hayas elegido e impreso los cuatro diseños, prepara una superficie de trabajo y reúne todos los materiales. Es recomendable que un adulto acompañe a los niños durante el uso de las tijeras y se encargue de cualquier pieza pequeña que pueda resultar difícil de manipular.

