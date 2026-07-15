Así de fácil puedes eliminar las canas sin tintes y de manera natural

Las canas son uno de los principales problemas que se presentan con el paso del tiempo. Ante esto muchas personas deciden acudir a tintes químicos, pero llegó una solución natural que las eliminará fácilmente.

El elemento que contribuirá a poder ocultar las canas es la henna que se utiliza desde épocas ancestrales para cubrir los pelitos blancos sin dañar el cabello. El uso es muy fácil por lo que verás los resultados en un solo día.

¿Cómo aplicar la henna para las canas?

Si quieres combatir las canas pues debes crear una mezcla natural y sin químicos que es muy efectiva. La henna en polvo pude funcionar como un tinte natural que ayuda a disimular las canas y brinda un color de larga duración. La mezcla debe ser preparada de la siguiente manera:



Debes colocar 100 gramos de henna en polvo en un recipiente.

Agregar el jugo de un limón y una cucharada de vinagre.

Luego agrega agua tibia poco a poco, mezclando hasta obtener una pasta espesa y homogénea.

Vas a tapar el recipiente y dejar reposar la mezcla por un mínimo de seis horas para activar los pigmentos.

Debes colocarte guantes para evitar manchas en las manos y dividir el cabello en secciones.

Las canas salen por un montón de razones, no solo por la alimentación.|(ESPECIAL/Canva)

Colocar la mezcla mecha a mecha. Es importante aplicar la pasta de henna desde la raíz hasta las puntas, asegurándose de cubrir adecuadamente todas las canas.

Luego tienes que cubrir el cabello con un gorro de ducha o plástico y dejar actuar de dos a tres horas, dependiendo del tono deseado.

El siguiente paso es enjuagar bien solo con agua tibia, evitando el uso de shampoo durante 24 horas para fijar el color.

Verás que la henna no solo cubre las canas, sino que también ayuda a mejorar la textura y el brillo del cabello.