Manualidades para el hogar: cómo hacer un especiero giratorio con frascos reciclados

Mantener las especias organizadas puede marcar una gran diferencia en cualquier cocina. Además de facilitar la preparación de los alimentos, un especiero permite aprovechar mejor el espacio disponible y mantener cada ingrediente al alcance de la mano. Una opción práctica, económica y sostenible es crear un especiero giratorio con frascos reciclados, una manualidad sencilla que combina funcionalidad, organización y decoración.

Cada vez más personas apuestan por proyectos DIY que transforman materiales reciclados en objetos útiles para el hogar. Un ejemplo de ello es el video compartido por Camilo Profe Carpintería en TikTok, donde muestra paso a paso cómo construir un especiero giratorio casero utilizando materiales accesibles y fáciles de trabajar. Esta idea demuestra que es posible dar una segunda vida a los frascos de vidrio y crear un accesorio práctico para la cocina.

Materiales necesarios para hacer un especiero giratorio

Antes de comenzar el proyecto, es importante reunir todos los materiales necesarios para facilitar el proceso de construcción. La mayoría de ellos pueden encontrarse fácilmente en casa o adquirirse a un costo muy bajo.

Los materiales básicos incluyen frascos de vidrio reciclados con tapa, una base circular de madera o MDF y una plataforma giratoria tipo rodamiento. También necesitarás pegamento resistente, pintura decorativa y etiquetas para identificar cada especia de forma rápida y sencilla.

Personalizar el especiero permitirá que combine perfectamente con la decoración de tu cocina. Para ello, puedes utilizar papel adhesivo, barniz, pintura de diferentes colores o pequeños detalles decorativos que aporten un toque único al diseño.

Paso a paso para construir el especiero

El primer paso consiste en limpiar perfectamente los frascos reciclados y retirar cualquier etiqueta antigua. Este proceso ayudará a conseguir un acabado más limpio, atractivo y profesional para el organizador.

Este proceso ayudará a conseguir un acabado más limpio, atractivo y profesional para el organizador. Una vez preparados los frascos, decora la base circular según tus gustos y necesidades. Cuando la pintura o el acabado elegido se haya secado por completo, instala el mecanismo giratorio en la parte inferior para garantizar un movimiento suave y estable.

Cuando la pintura o el acabado elegido se haya secado por completo, instala el mecanismo giratorio en la parte inferior para garantizar un movimiento suave y estable. Distribuir los frascos de manera uniforme sobre la base es clave para lograr un diseño funcional y equilibrado. Procura dejar suficiente espacio entre ellos para facilitar su manipulación durante el uso diario y evitar que choquen al girar.

Procura dejar suficiente espacio entre ellos para facilitar su manipulación durante el uso diario y evitar que choquen al girar. Finalmente, coloca etiquetas con el nombre de cada especia y verifica que el sistema funcione correctamente. Con este sencillo paso obtendrás un especiero práctico, organizado y visualmente atractivo para cualquier cocina.

Ventajas de tener un especiero giratorio en la cocina

Uno de los principales beneficios de un especiero giratorio es que ayuda a aprovechar mejor el espacio disponible. Esta característica resulta especialmente útil en cocinas pequeñas, donde mantener el orden puede convertirse en un verdadero desafío.

Un especiero giratorio aporta orden, estilo y comodidad al día a día.|(ESPECIAL/CANVA)

El sistema giratorio permite acceder fácilmente a todas las especias con un simple movimiento. Gracias a ello, no es necesario mover varios recipientes para encontrar el ingrediente que necesitas mientras cocinas.

Además de mejorar la organización, un especiero giratorio facilita la visibilidad de los productos y agiliza la preparación de recetas. Según expertos en organización del hogar, este tipo de accesorios también contribuye a reducir el desperdicio de alimentos al mantener los ingredientes siempre visibles y accesibles.