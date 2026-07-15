Gilberto Mora fue el jugador sensación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues con tan solo 17 años se convirtió en el futbolista más joven del país en disputar una justa veraniega, al igual que lo fue en esta edición. Pero lo que llamó la atención fue que el mediocampista también se robó el corazón de muchos fuera de ella. Por ello, traemos para ti qué significa que te guste el canterano de Xolos o alguien menor que tú, según la psicología, que reveló la razón de por qué un niño o bebé se te queda viendo por mucho tiempo.

Mora fue el jugador más trascendental de México; por ello llamó la atención de las jóvenes y mayores de 18 años, quienes se interesaron más acerca del llamado chico maravilla. Pero todo tiene un porqué y ello en gran medida se debe a que siempre te han gustado menores que tú, ya que el mediocampista recién se acaba de graduar de la preparatoria, mientras que este es el nivel de estudios de Harry Kane.

Que te guste alguien menor es completamente natural.|Pinterest

El significado de que te guste Mora o alguien menor

De acuerdo con el portal de Silvia Llop, la psicóloga del amor, el que te guste alguien menor es completamente natural y no tiene que ver con rasgos de la infancia. Ello se debe a que los hombres más jóvenes simplemente son más atractivos.

Otra de las razones es porque conectas con la energía de esa persona que algún día obtuviste; es decir, vuelves a ese lugar de tu juventud en el que quizá fuiste muy feliz. En conclusión, sentir atracción hacia los hombres más jóvenes no es nada raro y es más común de lo que parece, ya que hay millones de casos en que la relación se conforma de una pareja en la que un integrante es menor.

Qué significa que te guste Gilberto Mora si eres mayor de 18 años, según la psicología|Gilberto Mora

¿Gilberto Mora tiene novia?

El seleccionado mexicano ha reiterado en algunas entrevistas que está enfocado 100% en su carrera y que su única novia es el futbol. Sin embargo, se desconoce si el jugador de Xolos tiene una relación sentimental, ya que recientemente fue captado a bordo de un coche junto a una mujer.

Después de romper la concentración en el CAR tras la eliminación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Morita regresó a la ciudad de Tijuana, donde un aficionado lo abordó para pedirle una foto. En el video se muestra que el mediocampista va acompañado de una mujer, quien supuestamente es su hermana Kamila Mora.