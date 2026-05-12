El factor poco conocido que afecta tu rendimiento físico después de los 40

Es muy común escuchar que la masa muscular magra disminuye naturalmente con la edad. Expertos del Instituto Mayo Clinic afirman que si se no hace nada para reemplazar el músculo magro que perdemos con el paso del tiempo, el porcentaje de grasa corporal aumentará con los años.

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Es por ello que el fortalecimiento muscular puede ayudarnos a conservar y mejorar nuestra masa muscular a cualquier edad. Sin embargo, un estudio reciente ha traído a la mesa de debate un factor poco conocido que está afectando el rendimiento físico de las personas mayores de 40 años de edad.

Un factor que afecta el rendimiento físico

Desde la Universidad de Oklahoma se dieron a conocer los resultados de una investigación en la que ponen de relieve un factor extra a la pérdida de vigor físico después de los 40 años de edad. El estudio afirma que al envejecimiento biológico y a la falta de entrenamiento, como los principales factores, se suma el estrés mental.

De acuerdo con la investigación, el estrés mental es un saboteador invisible de la potencia de nuestros músculos. Es por eso que los expertos afirman que estamos ante un fenómeno denominado estrés cognitivo y que actúa de forma inmediata sobre nuestro cuerpo.

El impacto del estrés mental

La Universidad de Oklahoma remarca que el estrés mental reduce la capacidad de nuestros músculos para mantener una fuerza estable, algo que se evidencia especialmente durante actividades de baja intensidad. En este punto, afirman que esto se debe a un mecanismo fisiológico que se da en la conexión entre nuestro cerebro y el sistema circulatorio.

De acuerdo con el estudio, este fenómeno disminuye la conductancia vascular por lo que el flujo sanguíneo que llega a los tejidos musculares se compromete. Entonces, el músculo tiene mayores dificultades para obtener el oxígeno y los nutrientes que requiere para funcionar adecuadamente.

Los expertos no solo descubrieron este factor sino que advirtieron que quienes busquen optimizar su rendimiento físico después de los 40 años de edad deberán, además de descansar su cuerpo, buscar la manera de gestionar la carga mental de cada día.

El objetivo entonces será disminuir el estrés laboral y el uso excesivo de pantallas, por lo que articular acciones para lograr un equilibrio emocional y emplear técnicas de relajación se tornan necesarios.