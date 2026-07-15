El Feng Shui recomienda llevar una nuez envuelta en papel aluminio por este motivo

El Feng Shui es una práctica muy antigua que se basa en el flujo de la energía y cómo los elementos intervienen en ello. Uno de los “amuletos” que recomiendan usar los especialistas en el tema, es una nuez envuelta en papel aluminio.

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De acuerdo con esta filosofía, los objetos naturales que se utilizan a diaria ocupan un lugar importante debido a que funcionan como canales de energía que debes aprovechar. Aquí es donde toma protagonismo la nuez que simboliza la sabiduría, protección y prosperidad. Esto es debido a su forma y la semilla que guarda en su interior.

¿Por qué debes llevar una nuez envuelta en papel aluminio?

La nuez está asociada con la abundancia, la estabilidad y el equilibrio energético cuando es bien utilizada por lo que se deben seguir ciertos pasos y cuidados para que puedas sentir los beneficios.

El Feng Shui manifiesta que debes llevar una nuez envuelta en papel aluminio por lo siguiente:

Para atraer prosperidad y buena fortuna

Si lo que buscas es poder atraer la abundancia pues tienes que llevar la nuez envuelta en papel aluminio dentro de la billetera, cartera o bolso, pero separado de los demás objetos. El aluminio es un protector energético que ayuda a conservar y potenciar la energía simbólica de la nuez.

Para proteger la energía personal

Otro uso es utilizarla como un escudo frente a las energías negativas y al desgaste emocional. Si llevas la nuez envuelta en aluminio actuará como una barrera simbólica para mantener el equilibrio y la estabilidad.

Para favorecer nuevos proyectos

Es un buen amuleto cuando comienzas un emprendimiento, trabajo o pasas momentos de cambios. Lleva la nuez durante reuniones importantes o decisiones relevantes, ya que se cree que simboliza crecimiento, claridad mental y oportunidades.

Si lo utilizas bien pues puedes usarlo para atraer la prosperidad, pero también para poder mantener el equilibrio energético.