Diego Maradona: cuál era el nivel de estudios del astro argentino... hasta qué grado llegó

Diego Maradona sigue siendo uno de los ídolos más importantes en la historia del futbol, no solo en Argentina, sino también a nivel mundial. Su legado quedó marcado para siempre tras liderar a la selección argentina hacia la conquista de la Copa Mundial de la FIFA de 1986, una hazaña que lo convirtió en una leyenda del deporte. Ante el constante interés por su trayectoria, muchos aficionados también han mostrado curiosidad por conocer aspectos menos conocidos de su vida, como su formación académica .

Se sabe que Maradona estudió hasta el nivel primario y dejó inconclusa la educación secundaria cuando tenía 15 años. Fue en esa etapa cuando recibió la oportunidad de integrarse a las divisiones juveniles de Argentinos Juniors, por lo que habló con sus padres para pedirles apoyo y enfocarse en su carrera futbolística. Durante esos años, consiguió importantes logros en categorías juveniles, incluyendo un campeonato en los Juegos Nacionales Evita y el título de la octava división en 1974.

¿Por qué Maradona es considerado uno de los mejores jugadores de futbol de la historia?

Los entrenadores identificaron muy pronto el enorme talento de Diego Maradona, lo que aceleró su ascenso al profesionalismo. Según información de Gaceta UNAM, en 1976 fue promovido al primer equipo de Argentinos Juniors cuando apenas tenía 15 años. Su habilidad con el balón, visión de juego y capacidad para marcar diferencias dentro del campo llamaron rápidamente la atención de aficionados y especialistas.

Maradona fue campeón una sola vez con la Selección de Argentina en el Mundial México 86.|(Instagram Maradona)

En 1979 recibió su primera convocatoria con la Selección de Argentina en la categoría juvenil, iniciando así una carrera internacional brillante, señala el portal argentino Olé. Posteriormente, defendió los colores de Boca Juniors, donde consolidó aún más su prestigio antes de dar el salto al futbol europeo.

El FC Barcelona fue uno de los primeros grandes clubes europeos en apostar por su talento. Sin embargo, muchos consideran que la mejor etapa de su carrera llegó durante su paso por el Napoli de Italia, donde se convirtió en una figura histórica del club.

Con el Napoli conquistó algunos de los títulos más importantes de su trayectoria profesional. Entre ellos destacan los campeonatos de la Serie A en 1987 y 1990, la Copa UEFA de 1989 y la Supercopa de Italia de 1990, logros que lo consolidaron como una de las máximas figuras del futbol mundial.

¿Cómo se retiró Diego Maradona del futbol?

La recta final de la carrera de Diego Maradona estuvo marcada por diversas polémicas relacionadas con el dopaje. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994, cuando fue suspendido tras dar positivo en una prueba antidopaje.

Maradona se retiró del futbol a los 36 años.|(Instagram Maradona)

Su carrera comenzó a acercarse al final después de su paso por el Sevilla de España entre 1992 y 1993. Más tarde regresó a Argentina para jugar con Newell's Old Boys y posteriormente volvió a Boca Juniors, donde disputó sus últimos encuentros como futbolista profesional.

Un nuevo caso positivo en un control antidopaje en 1997 puso fin definitivamente a su trayectoria dentro de las canchas. Tras este episodio, Diego Maradona decidió retirarse del futbol profesional a los 36 años, cerrando una carrera que dejó una huella imborrable en la historia del deporte.