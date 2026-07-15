Marsha Linehan, psicóloga estadounidense: “La vida puede valer la pena ser vivida incluso cuando hay dolor”

Según programas académicos de instituciones referentes como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Leipzig y la Universidad de Harvard, el alma y la estructura de la psicología moderna se consolidaron gracias a una serie de pioneros que fundaron sus principales corrientes.

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En este marco, destacan los nombres de profesionales como Wilhelm Wundt, William James, Sigmund Freud, John B. Watson, B. F. Skinner, Jean Piaget y Ulric Neisser, entre muchos otros. Cada uno dejó un gran legado dentro del campo de la psicología y son ampliamente estudiados en la actualidad.

El legado de Marsha Linehan

De todos modos, en el presente existen profesionales que también están revolucionando al campo de la psicología y dejando premisas muy profundas. Un ejemplo a destacar es el de Marsha Linehan, una de las psicólogas clínicas e investigadoras más influyentes del mundo contemporáneo.

El legado fundamental de Marsha Linehan, precisan diversas fuentes consultadas, radica en la creación de la Terapia Dialéctico Conductual (DBT), un enfoque revolucionario que transformó radicalmente el tratamiento del Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) y la conducta suicida crónica, condiciones que antes la psicología consideraba prácticamente intratables.

Al fusionar la rigurosidad de la ciencia conductual con la filosofía zen y la aceptación radical, la psicóloga estadounidense introdujo la idea de que la sanación requiere un equilibrio constante entre aceptar la realidad del paciente tal como es y empujarlo activamente hacia el cambio.

Marsha Linehan y una frase muy profunda

El trabajo de Marsha Linehan es muy elogiado a nivel mundial y muchas de sus premisas son difundidas en redes sociales y en universidades. Al respecto, una de sus frases más potentes es la que dice "La vida puede valer la pena ser vivida incluso cuando hay dolor" que es considerada como el corazón mismo de la Terapia Dialéctica Conductual.

Con esta frase, Marsha Linehan nos invita a derribar el mito de que el sufrimiento anula la felicidad; por el contrario, sostiene que, aun conviviendo con el dolor inevitable de la existencia, es plenamente posible construir una vida con un propósito profundo, valiosa y digna de ser disfrutada.