Ideas DIY: Organizador de escritorio nórdico y funcional hecho con restos de MDF

Existen materiales que son muy versátiles a la hora de emplearlos para la creación de muebles, repisas u organizadores de escritorio. Estos demandan de nuestra creatividad y de algunas herramientas para darles la forma que requerimos y ponerlos a cumplir con su función.

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Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) reúnen proyectos en donde las personas se encargan de confeccionar con sus propias manos, y sin necesidad de conocimientos previos, objetos decorativos o con cierta funcionalidad. Se trata de una práctica de manualidades que, por lo general, emplea materiales reciclados como materia prima.

¿Cómo hacer un organizador de escritorio?

En esta oportunidad, una de las ideas DIY que se relacionado con el reciclaje y puede ser de mucha utilidad es la propuesta de crear un organizador de escritorio nórdico y funcional con restos de MDF. A continuación se detallan 3 proyectos paso a paso para que puedas conseguirlo:

El cock "Hygge" multifunción

La estructura



Base: Una pieza rectangular de MDF grueso (o dos finas pegadas para dar robustez).

Fondo vertical: Una placa del mismo ancho que la base, pero más alta, pegada en la parte trasera en un ángulo de 90° (o ligeramente inclinada si te animás a un corte biselado).

@biglaser3 En este video te mostramos paso a paso cómo ensamblar este práctico organizador de MDF con 10 espacios, ideal para celulares, libretas, controles y más 📱📚🔌 ✅ Súper fácil de armar sin herramientas. ✅ Perfecto para escuelas, oficinas o tu negocio o tu espacio de trabajo. ✅ Ligero, resistente. #OrganizadorMDF #DIYOrganizador #ArmaYVende #TikTokEmprendedor #ReelsUtiles #MDF #OrganizaTuEspacio #Organizadordecelulares ♬ original sound - Big Laser Satelite

La funcionalidad



Haz una ranura profunda en la base (con sierra de mano o mini torno) para poder apoyar el celular en vertical ochentero.

Pega dos listones finos de MDF en los laterales para crear un pequeño "cajón abierto" donde dejar clips o monedas.

El detalle nórdico: Deja una parte del MDF con su color crudo y pinta el fondo con un tono pastel (verde oliva suave, gris claro o blanco tiza).

El organizador de ranuras modulares

La Base Ranurada: Toma una pieza de MDF de unos 15x30cm y, con una sierra de costilla, realiza 3 o 4 ranuras paralelas a lo largo de la superficie (de unos 5mm de profundidad).

Las Piezas Móviles: Corta pequeños rectángulos sobrantes de MDF de diferentes alturas.

Cómo funciona: Estos rectángulos actúan como divisiones móviles que encastran en las ranuras. Puedes usarlos para sostener sobres, tarjetas de presentación, la tablet o incluso apoyar un cuaderno abierto. Si los sacas, te queda la base lisa.

De restos de MDF a organizador de escritorio

Si estas ideas DIY te resultaron muy fáciles y funcionales, la siguiente te permitirá crear un miniarchivero de escritorio con portallaves. Se trata de una propuesta ideal si acumulas papeles, cartas o libretas de notas que necesitas tener a mano pero ordenadas de forma vertical:

