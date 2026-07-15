Muere Elsa Aguirre, diva de la Época de Oro del cine mexicano: biografía, edad y películas más importantes

Este miércoles 15 de julio amanecimos con una noticia triste para el cine mexicano: murió Elsa Aguirre, una de las últimas divas e ícono de la Época de Oro. El fallecimiento fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), pero no se han revelado las causas del deceso.

"Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande", dice el comunicado de la ANDI. "A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias".

Entre las figuras públicas que se han manifestado de luto en redes sociales por la muerte de la diva, se encuentran Maribel Guardia, Rafael del Villar, Horacio Castelo, Gerardo Murguía, Verónica Jaspeado y Verónica Langer.

Quién era Elsa Aguirre

Nacida en 1930 y originaria de Chihuahua, Elsa Aguirre se convirtió en uno de los rostros más conocidos y más hermosos del cine gracias a películas como "Cuidado con el amor", "Lluvia roja" y "La mujer que yo amé". También destacan en su filmografía "Cantando nace el amor", "La doncella de piedra", "La perversa", "Amar fue su pecado" y "Ojos de juventud".

Su debut fue en 1946, con la cinta "El sexo fuerte" y donde actuó con su hermana Alma Rosa, quien sería su coestrella en diversas ocasiones. Llegó a cumplir más de 7 décadas de carrera y más de 40 créditos en cine; también fue parte de telenovelas y series de televisión.

Durante su carrera trabajó con figuras tan emblemáticas con ella, entre ellas se puede nombrar a Pedro Infante, Joaquín Pardavé, Jorge Negrete, Silvia Pinal, Domingo Soler, Arturo de Córdova, Agustín Lara y Martha Roth.

En noviembre de 2023, la Cineteca Nacional le rindió uno de los muchos homenajes que Elsa Aguirre recibió por su trayectoria. En 2003 recibió el premio Ariel de Oro dentro de la categoría "Una vida en los escenarios".