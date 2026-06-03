Manualidades de Super Mario Bros: 4 ideas de figuras de fieltro para hacer en casa de Mario y Luigi fáciles

A través de los años, Mario y Luigi se han convertido en dos de los personajes más queridos de los videojuegos y las películas, pues este par de hermanos ha vivido una gran cantidad de aventuras, por lo que todos los niños quisieran tener un poco de ellos en la vida real.

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Más allá de las opciones que el mercado puede tener, muchas veces estas no son aptas para todas las edades, por lo que las manualidades de fieltro pueden ser una gran opción, que además de duradera será económica y fácil de hacer desde casa.

Ideas de figuras de fieltro de Mario Bros que puedes hacer tú mismo

Las figuras de fieltro pueden ser grandes opciones para decoraciones o para que los más pequeños jueguen con ellos, pues la imaginación de un niño lleva un sin fin de aventuras que estos disfrutarán como no tienes idea.

Para hacer estas figuras, hay varios moldes que puedes buscar en internet e incluso varios videos con la guías, donde más allá de la perfección, es importante usar la imaginación.

Figura de Mario Bros en fieltro

Quizá desde los más chicos hasta los más grandes tiene a Mario Bros como su personaje favorito, pues por décadas, este fontanero ha sido el protagonista de innumerables historias donde suele enfrentarse a los desafíos de sus enemigos con mucha actitud “It’s me, Mario”

Necesitarás fieltro de color rojo, azul, café, blanco y beige, ya dependerá de ti si prefieres cocer o usar silicón para unir tus cortes. También es importante elegir cómo quieres el relleno, si con delcrón o algodón.

|Imágenes de Pinterest

Figura de Luigi en fieltro

Otro personaje que no puede faltar es Luigi, ese hermano que siempre apoya incondicionalmente a Mario en cada aventura y con el que además de contrastar en emociones, lo hace en colores, siendo uno de los más queridos de este universo.

Para hacer a Luigi necesitarás material color verde, azul, café. blanco y beige, siendo un diseño bastante similar al de Mario, aunque no olvides que este es más alto y delgado.

|Imágenes de Pinterest

Figura de Princesa Peach en fieltro

Una de las princesas más populares de todo el mundo: Peach, quien a través de los años ha demostrado no solo necesita ser rescatada, pues ella constantemente puede librar sus propias batallas.

Para hacerla necesitarás fieltro de color rosa, carmín, blanco, amarillo, azul y beige pues su vestido es uno de los puntos característicos de esta.

|Imágenes de Pinterest

Figura de Yoshi en fieltro

Otro de los personajes que no pueden faltar en esta aventura y que cuenta con un diseño peculiar es Yoshi, el divertido dinosaurio que acompaña a Mario y Luigi.

Para hacerlo solo necesitarás el color verde, naranja, blanco y azul, siendo uno de los personajes más característicos.