Las 5 plantas de interior que son resistentes para quienes olvidan regarlas
¿Eres principiante en la jardinería? Conoce cuáles son las plantas de interior que son más resistentes, ideales para quienes olvidan regarlas o no tienen tiempo
Cuando no somos expertos en la jardinería o somos personas olvidadizas, es usual que busquemos plantas de interior que sean resistentes, especialmente cuando con frecuencia se nos olvida regarlas, siendo ejemplares que fácilmente van a poder sobrevivir a las intensas sequías.
Noticias Baja California del 3 de junio 2026
Para que eso ya no te ocurra, te detallaremos qué ejemplares debes considerar adquirir, alternativas con las que podrás iniciarte en el mundo de las plantas, sin temor a que al poco tiempo mueran.
¿Qué plantas aguantan más sin agua?
Si eres de los que olvidan regar las plantas de interior, no temas; por suerte, existen ejemplares que son resistentes, ya que pueden aguantar sin problema la falta de agua por varios días; incluso es un factor que favorece su crecimiento. Estos son los ejemplares que debes considerar:
- Potus: Su ventaja es que puedes regarla cada semana; lo único importante es darle nebulizaciones constantemente para replicar el ambiente de su origen; además, procura ubicarla en una habitación brillante con luz indirecta.
- Sansevieria: Hay que regar cuando el sustrato se haya secado completamente; lo importante para su crecimiento es ubicarlo en un espacio muy iluminado, pero igualmente puede vivir en zonas con poca luz.
- Zamioculca: Igualmente, dejaremos secar la tierra para poder regar, colocarla en un espacio con ambientes cálidos y darle un espacio iluminado para que pueda crecer.
- Cintas: También conocidas como “malamadre”, se adaptan a diversos climas sin ningún problema; será suficiente un riego semanal y debes proporcionarle humedad ambiental.
- Suculentas: Ejemplares de desierto, por lo que almacenan la humedad en sus hojas; regamos cuando el suelo se seque y procura que tenga macetas con buena filtración, ya que el exceso de humedad causará su muerte.
@bioplantmx 🌞 ¿Te encantan las plantas, pero no tienes tiempo para cuidarlas? ¡No te preocupes! Hoy te enseño 3 plantas de sol que casi se cuidan solas — ideales si eres de los que se les olvida regar o si tu terraza recibe sol todo el día. 🌿🔥 Son resistentes, bonitas y perfectas para darle vida a tu espacio sin complicarte. ¡La número 3 es mi favorita por qué es hermosa hasta con pococuidado! 💚 #plantasdesol #Bioplantmx #plantas #plantylovers #planttok ♬ 楽しい時間の始まり - LoFi Siberinyan
¿Qué plantas necesitan agua abundante?
Es importante que, antes de comprar plantas de interior, verifiques los cuidados que necesitan, ya que podrás identificar cuáles de ellas son resistentes y cuáles van a requerir de un cuidado intenso.
Así que evita ejemplares como los helechos, las hortensias, lirio de paz y otras más, ya que suelen ser muy exigentes en sus cuidados, algo poco favorecedor si eres de los que olvidan regarlas.
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