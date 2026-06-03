Las 5 plantas de interior que son resistentes para quienes olvidan regarlas

Cuando no somos expertos en la jardinería o somos personas olvidadizas, es usual que busquemos plantas de interior que sean resistentes, especialmente cuando con frecuencia se nos olvida regarlas, siendo ejemplares que fácilmente van a poder sobrevivir a las intensas sequías.

Noticias Baja California del 3 de junio 2026

Para que eso ya no te ocurra, te detallaremos qué ejemplares debes considerar adquirir, alternativas con las que podrás iniciarte en el mundo de las plantas, sin temor a que al poco tiempo mueran.

¿Qué plantas aguantan más sin agua?

Si eres de los que olvidan regar las plantas de interior, no temas; por suerte, existen ejemplares que son resistentes, ya que pueden aguantar sin problema la falta de agua por varios días; incluso es un factor que favorece su crecimiento. Estos son los ejemplares que debes considerar:

Potus: Su ventaja es que puedes regarla cada semana; lo único importante es darle nebulizaciones constantemente para replicar el ambiente de su origen; además, procura ubicarla en una habitación brillante con luz indirecta.

Sansevieria: Hay que regar cuando el sustrato se haya secado completamente; lo importante para su crecimiento es ubicarlo en un espacio muy iluminado, pero igualmente puede vivir en zonas con poca luz.

Zamioculca: Igualmente, dejaremos secar la tierra para poder regar, colocarla en un espacio con ambientes cálidos y darle un espacio iluminado para que pueda crecer.

Cintas: También conocidas como “malamadre”, se adaptan a diversos climas sin ningún problema; será suficiente un riego semanal y debes proporcionarle humedad ambiental.

Suculentas: Ejemplares de desierto, por lo que almacenan la humedad en sus hojas; regamos cuando el suelo se seque y procura que tenga macetas con buena filtración, ya que el exceso de humedad causará su muerte.

#Bioplantmx #plantas #plantylovers #planttok ♬ 楽しい時間の始まり - LoFi Siberinyan @bioplantmx 🌞 ¿Te encantan las plantas, pero no tienes tiempo para cuidarlas? ¡No te preocupes! Hoy te enseño 3 plantas de sol que casi se cuidan solas — ideales si eres de los que se les olvida regar o si tu terraza recibe sol todo el día. 🌿🔥 Son resistentes, bonitas y perfectas para darle vida a tu espacio sin complicarte. ¡La número 3 es mi favorita por qué es hermosa hasta con pococuidado! 💚 #plantasdesol

¿Qué plantas necesitan agua abundante?

Es importante que, antes de comprar plantas de interior, verifiques los cuidados que necesitan, ya que podrás identificar cuáles de ellas son resistentes y cuáles van a requerir de un cuidado intenso.

Así que evita ejemplares como los helechos, las hortensias, lirio de paz y otras más, ya que suelen ser muy exigentes en sus cuidados, algo poco favorecedor si eres de los que olvidan regarlas.