Laberintos espaciales de Stitch: 5 plantillas descargables para entrenar la concentración de tus hijos

Si estás buscando actividades para niños que te ayuden a distraerlos y de paso estimulen su concentración y su capacidad de resolución de problemas, los laberintos son tu mejor opción, pues además de útiles son sencillos y muy divertidos. Si tienes hijos que sean fanáticos de Stitch y les encanta todo lo relacionado con el espacio, esta colección de laberintos espaciales les encantará y será un éxito rotundo.

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Estos 5 laberintos son ideales para divertir y entretener a tus hijos

Estos laberintos, además de entretener, sirven de ejercicio para su cerebro, para que así ellos puedan desarrollar habilidades cognitivas importantes como la concentración, la orientación visual y la perseverancia.

1. Stitch rumbo a la nave espacial

En este primer reto, Stitch debe encontrar el camino correcto para llegar a su nave antes de que esta despegue hacia un nuevo destino.

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2. Rescate en el planeta alienígena

Aquí debes ayudar a Stitch para que pueda atravesar un planeta lleno de cráteres para rescatar a sus amigos.

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3. La carrera de los meteoritos

Vamos por otra prueba; en esta Stitch debe esquivar una lluvia de meteoritos y encontrar el camino más seguro hasta la estación espacial.

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4. Misión intergaláctica

Las pruebas comienzan a ponerse un poco más difíciles. Los niños tendrán que analizar cuál es la siguiente ruta antes de avanzar.

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5. El gran laberinto cósmico

Prepárate para recorrer junto a Stitch el gran laberinto final. Stitch debe volver a casa con Lilo y deberá recorrer un laberinto lleno de estrellas, criaturas espaciales y agujeros negros.

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Consejos para aprovechar mejor las plantillas

Puedes imprimir las plantillas y, con ayuda de un lápiz, recorrer el camino de cada uno de los niveles para así poder corregir fácilmente. Lo mejor es que, al jugar con tus hijos, uses un cronómetro. Así le agregas emoción al reto y ellos lo sentirán más como un juego. Recuerda que es muy importante felicitar el esfuerzo y no solo la rapidez, ya que esto es muy importante para su desarrollo.