Cómo maquillar los ojos para el pride para principiantes

Junio es el mes del Pride, días en los que se conmemora la lucha de los derechos de la comunidad LGBTQ+, promoviendo la diversidad y el respeto. En ciertos estados se lleva a cabo la marcha, donde todos y todas llevan su mejor look, siendo una gran oportunidad para maquillar los ojos con opciones coloridas.

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Los principiantes en el mundo del maquillaje no deben preocuparse al respecto; es así que te explicaremos cómo decorar tu mirada en esta importante fecha siguiendo unos sencillos pasos.

¿Cómo maquillarte para el Pride?

Al maquillar los ojos para el Pride, es una gran oportunidad para sacar tu enorme paleta de colores. Si no sabes cómo arreglarte y eres principiante, no debes preocuparte, por eso te daremos el paso a paso que Gemini nos proporcionó:

Prepara tus párpados: Aplica un poco de corrector o primer de ojos en los párpados y sellamos con un poco de polvo traslúcido. Poco de color: Aplica con una brocha pequeña un color en el lagrimal y en el otro lagrima; escoge una tonalidad distinta; puedes escoger dos opciones que sean contrastantes, como el rosa y el amarillo, o el azul y el verde. Delineado y máscara: Agrega un delineado en negro para darle más estructura al ojo y, para abrir la mirada, añade rímel.

Es la técnica más sencilla con la que puedes obtener un look colorido si eres principiante, pero para darle mayor impacto podemos incorporarles algunos cristales o pedrería de colores siguiendo el arco de tu ceja o en la esquina exterior para simular un delineado flotante.

¿Cómo evitar que el maquillaje se corra?

Si deseas maquillar los ojos para el Pride, debes considerar unos aspectos. Es posible que, bajo el calor, el sudor pueda estropear tu aspecto; en esos casos se recomienda que el uso de primer de ojos y el fijador de maquillaje serán de gran ayuda al mantener el pigmento en su zona.

Por otro lado, aplica una máscara a prueba de agua; así evitarás que el producto manche tu párpado inferior. Realiza todos los pasos anteriores para tener un look lleno de color