¿Por qué la carne de cerdo no se puede comer cruda? El error que le costó un mandil negro a Pablo en MasterChef 24/7

El jueves de mandiles negros en MasterChef 24/7 se vivió al máximo y dejó a 4 cocineros en riesgo de eliminación. Uno de los que no pudo convencer con sus preparaciones fue Pablo, quien presentó un platillo con carne de cerdo cruda, una falla que causó la molestia de los chefs porque no le prestó atención a un aspecto tan básico, especialmente al considerar que esta proteína NO es apta para comerse si su cocción no es adecuada.

¿La carne de cerdo se puede comer cruda? Esto dice la ciencia

En el mundo de la cocina, existen cuatro términos conocidos para la carne roja: inglés, medio, tres cuartos y bien cocido. Sin embargo, contrario a lo que muchos creen, esto solo aplica para la carne de res, pues la carne de puerco no se puede comer si no está bien cocida.

De acuerdo con un artículo de Web MD, este tipo de proteína puede consumir bacterias que, si no se "destruyen" con el calor, pueden causar enfermedades infecciosas y parasitarias. Entre los virus potencialmente peligrosos por su presencia en la carne de puerco se encuentran la Trichinella Spiralis y Taenia Solium, conocido por desencadenar la cisticercosis y que puede causar problemas de salud sumamente graves, según se explica en un artículo de Food Safety and Inspection Service.

La cocción de la carne de cerdo siempre debe ser óptima|Canva

¿Cuál es la cocción correcta para la carne de cerdo? Este fue el error de Pablo en MasterChef 24/7

La carne de puerco no debe ser satanizada ni considerada como peligrosa de consumir, pues cuando se cocina de manera correcta y con las medidas de seguridad necesarias, no existe ningún riesgo y es en realidad una proteína sumamente benéfica para el cuerpo.

Esto gracias a que contiene minerales como el hierro y el potasio; también es rica en complejo B. Además, datos del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, indican que sus niveles de grasas saturadas son menores a las de la carne roja.

En cuanto a la cocción correcta para esta proteína, es importante tener en cuenta que sin importar el método de cocina, la carne de puerco siempre debe estar bien cocida y sin restos de sangre, justo como le pasó a Pablo en MasterChef 24/7 al presentar filetes que todavía estaban crudos a pesar de que el exterior se veía dorado.

La temperatura ideal es de hasta 145°, ya sea en horno, parrilla o freidora, según menciona el manual del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Si no se cuenta con un termómetro especial para alimentos, lo ideal es corroborar la textura con una punta. Incluso, hay personas que primero la hierven y luego la fríen para una cocción uniforme.