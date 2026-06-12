Mezclar agua oxigenada con sal: para qué sirve y por qué se recomienda

Hay combinaciones que son muy eficaces a la hora de poder hacer la limpieza. En esta ocasión te vamos a enseñar un truco casero que se puede realizar con elementos que tienen es la casa, se trata del agua oxigenada y la sal.

Estos elementos son muy utilizados en todas las casas, pero sobre todo se destacan por ser económicos y fáciles de encontrar. Con la mezcla podrás crear un poderoso quitamanchas.

¿Cómo utilizar la mezcla de sal y agua oxigenada?

La mezcla es ideal para poder quitar las manchas difíciles de sacar. El agua oxigenada tiene un poder desinfectante, mientras que la sal cuenta con una capacidad abrasiva y antiséptica. Juntos forman una mezcla ideal para la limpieza del hogar y de las prendas de ropa.

Para preparar esta poderosa combinación deben mezclar en una botella con spray, una pequeña cantidad de agua oxigenada y un poco de sal. Cuando tengas lista la mezcla debes pulverizar sobre la mancha y dejar actuar unos 20 minutos. Luego cepilla suavemente y retira el exceso con un paño húmedo.

Los expertos en limpieza manifiestan que la mezcla de agua oxigenada con la sal es eficaz para quitar las manchas incrustadas en tejidos y prendas sobre todo en las de color blanco. Además, se recomienda utilizar guantes para no sufrir reacciones alérgicas.

Si bien puedes usar esta mezcla para limpieza del hogar y quita manchas, también puedes usarla para destacar los desagües. En este caso vas a colocar un poco de sal, unas gotas de agua oxigenada y agua caliente en el fregadero atascado para comprobar que poco a poco la grasa va desapareciendo y el agua vuelve a circular a la perfección.

Pon a prueba esta increíble mezcla que te ayudará no solo a limpiar la ropa, sino también a quitar las manchas difíciles de diferentes superficies.