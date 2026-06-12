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Mezclar agua oxigenada con sal: para qué sirve y por qué se recomienda

Este truco casero te ayudará a poder combatir la suciedad que aparece en el hogar.

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Esta mezcla es poderosa.|Canva

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

Hay combinaciones que son muy eficaces a la hora de poder hacer la limpieza. En esta ocasión te vamos a enseñar un truco casero que se puede realizar con elementos que tienen es la casa, se trata del agua oxigenada y la sal.

Estos elementos son muy utilizados en todas las casas, pero sobre todo se destacan por ser económicos y fáciles de encontrar. Con la mezcla podrás crear un poderoso quitamanchas.

¿Cómo utilizar la mezcla de sal y agua oxigenada?

La mezcla es ideal para poder quitar las manchas difíciles de sacar. El agua oxigenada tiene un poder desinfectante, mientras que la sal cuenta con una capacidad abrasiva y antiséptica. Juntos forman una mezcla ideal para la limpieza del hogar y de las prendas de ropa.

Para preparar esta poderosa combinación deben mezclar en una botella con spray, una pequeña cantidad de agua oxigenada y un poco de sal. Cuando tengas lista la mezcla debes pulverizar sobre la mancha y dejar actuar unos 20 minutos. Luego cepilla suavemente y retira el exceso con un paño húmedo.

limpieza

Los expertos en limpieza manifiestan que la mezcla de agua oxigenada con la sal es eficaz para quitar las manchas incrustadas en tejidos y prendas sobre todo en las de color blanco. Además, se recomienda utilizar guantes para no sufrir reacciones alérgicas.

Si bien puedes usar esta mezcla para limpieza del hogar y quita manchas, también puedes usarla para destacar los desagües. En este caso vas a colocar un poco de sal, unas gotas de agua oxigenada y agua caliente en el fregadero atascado para comprobar que poco a poco la grasa va desapareciendo y el agua vuelve a circular a la perfección.

Pon a prueba esta increíble mezcla que te ayudará no solo a limpiar la ropa, sino también a quitar las manchas difíciles de diferentes superficies.

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