Día de las Madres: Las 20 frases de mamá que nunca olvidarás.

Este 10 de mayo, felicitamos a todas las mamás de México, el bastión de la familia que merece día a día ser reconocida y amada; por ello, a continuación recordamos sus mejores 20 frases, las cuales seguramente marcaron tu infancia.

Y es que las madres son todo para sus hijos. Amigas, compañeras y consejeras; pero cuando se trata de reprenderlos o educarlos, parece como si tuvieran una especie de argot que se transmite de generación en generación, el cual recordaremos con alegría y nostalgia.

"¡Te lo dije!”, "¡Cómete todo!”, “Para mí siempre serás mi bebé", son algunas frases que todos hemos escuchado, pero no son las únicas, pues las mamás siempre tenían la respuesta a todo en su vocabulario.

Las frases favoritas en el Día de las Madres

1. Porque soy tu madre y punto.





2. Ese es el ejemplo que le das a tus hermanos.

3. Mientras vivas en esta casa, se hace lo que diga yo.

4. Si lo busco y lo encuentro, ¿qué te hago?

5. ¡Ustedes me van a volver loca!





6. Lúcete ahorita que hay visitas ¡lúcete!

7. Pregúntale primero a tu papá, a ver qué te dice.

9. Una cosa es libertad y otra libertinaje

10. Cuando tengas hijos entenderás.





11. Te he dicho como mil veces lo mismo.

12. Todo te entra por una oreja y te sale por la otra.

13. Me va a doler más a mí que a ti.

14. ¡Que sea la última vez!

15. Aquí no es hotel para salir y entrar sin decir nada.

16. El primero que chille le toca a los dos.

17. A mí no me importan los demás, me importas tú.

18. Sígueme enchuecando la boca y verás cómo te los enderezo.

19. Recoge tu chiquero, sino no hay permisos.

20. Síguete haciendo el chistoso.

Feliz Día de las Madres, tú, festeja a la tuya con todo el amor y la sana distancia que amerita la pandemia de Covid-19 que prevalece en el mundo.

