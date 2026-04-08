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Esta es la forma creativa de reemplazar la isla de la cocina para que se vea moderna y elegante

La península con mesa integrada se posiciona como la alternativa funcional, creativa y estética para que la cocina se vea más moderna y elegante. Así es el elemento que está dando qué hablar en el diseño de interiores.

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Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

La forma creativa de reemplazar la clásica isla de cocina es apostar por una península con mesa integrada: una solución que combina diseño, funcionalidad y aprovechamiento del espacio. Este concepto no solo aporta un aire moderno y elegante, sino que también resulta ideal para cocinas más pequeñas o ambientes integrados.

En los últimos años, el diseño de interiores ha evolucionado hacia espacios más abiertos y multifuncionales. En este contexto, la península de cocina con mesa integrada gana protagonismo frente a la isla tradicional. "La tendencia actual busca optimizar cada metro cuadrado sin perder estilo", explica la diseñadora española Natalia Zubizarreta, especializada en cocinas contemporáneas.

Península de cocina con mesa integrada: la tendencia moderna que reemplaza la isla

A diferencia de la isla, que requiere mayor espacio y circulación alrededor, la península se apoya en una pared o mueble, lo que la convierte en una opción más versátil. Al incorporar una mesa, se transforma en un punto central para cocinar, comer y socializar.

Entre sus principales ventajas destacan:

  • Ahorro de espacio: ideal para cocinas pequeñas o medianas
  • Diseño funcional: combina superficie de trabajo y comedor diario
  • Integración de ambientes: conecta la cocina con el living o comedor
  • Estética moderna: aporta líneas limpias y contemporáneas

El arquitecto y diseñador John Pawson, reconocido por su estilo minimalista, sostiene que la simplicidad funcional es clave en los espacios actuales: algo que se refleja en este tipo de soluciones híbridas.

¿Cómo diseñar una cocina con península y mesa integrada?: claves de expertos en interiorismo

Para lograr un resultado equilibrado y elegante, los especialistas recomiendan cuidar tanto los materiales como la distribución. La interiorista mexicana Sofía Aspe señala que la clave está en mantener una coherencia visual entre la cocina y el resto del hogar.

Algunas recomendaciones prácticas:

  • Elegir materiales resistentes y estéticos como cuarzo, madera o granito
  • Integrar sillas o bancos que acompañen el estilo general
  • Mantener una iluminación colgante sobre la zona de la mesa
  • Definir alturas adecuadas para diferenciar área de trabajo y comedor
  • Apostar por colores neutros o contrastes sutiles

Además, la mesa integrada puede diseñarse como una extensión del mismo material o como un elemento contrastante que aporte personalidad al espacio. Esta alternativa no solo moderniza la cocina, sino que también la convierte en un lugar más social y funcional.

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