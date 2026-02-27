5 ideas para planificar una isla de cocina

Uno de los objetos que más se busca tener en una cocina, es una isla. Para muchos es más que un mueble que se puede rodear, sino que es un símbolo que interpreta un cambio de estilo de vida.

La isla puede representar una mayor sociabilización mientras se cocina y se hacen otros trabajos en casa, la mayoría de los cuáles se concentran en la cocina. Es una opción para abrir nuevos espacios a la luz.

¿Cómo planificar una isla de cocina?

Una isla de cocina por lo general está compuesta por muebles como cajones, gavetas y algún electrodoméstico. Dado sus componentes es que la distancia entre el frente de la cocina y la isla debe ser como mínimo de 90 cm, lo ideal sería de 1,20 cm. Otra cuestión a tener en cuenta es que para circular y tener espacio de paso a cada lado, debe haber una distancia de al menos 60 cm.

Si deseas una isla que funcione también como barra de desayuno, deberes, etc, lo ideal es que cuente con una profundidad de 90 cm. De esta manera vas a poder destinar 60 cm a los muebles o electrodomésticos y los 30 cm restantes pueden volar sobre la encimera y dejar espacios para los taburetes.

También tienes que tener en cuenta quela ancho de la isla debe ser de al menos 120 cm para poder aprovechar el espacio. En el caso de que no puedas hacer una isla pues una opción es hacer una península.

Las medidas son importantes.|Canva

Por lo general una isla de cocina sustituye una pared por lo que tienes que tener en cuenta que se pierde ese punto de apoyo para el sofá o para algún otro mueble. Por eso, piensa bien en donde va colocarse el sofá.

La transición se suele centrar en la mesa del comedor. Es importante que tengas en cuenta que si la isla lleva electrodomésticos, fregadero, fuegos debes tener en cuenta las instalaciones que requieren y que hay que llevar por el suelo, por eso su diseño afecta también a estos elementos.