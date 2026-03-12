Estas son las formas en que puedes reciclar la borra de café para usarla en casa

La borra de café es el excedente que queda al añadir café molido en la cafetera. Una vez que tenemos la bebida oscura, pensamos que debemos desechar esos restantes a la basura, pero solemos olvidar que es un elemento que podemos aprovechar en otras cosas.

Para que comiences a usarlo en casa, te vamos a detallar 5 ideas para reciclar dicho residuo, formas que te van a sorprender notablemente. Así que toma nota al respecto sobre los consejos.

¿Cómo puedo reutilizar la borra de café?

La borra de café tiene muchas formas disponibles de reciclar, siendo alternativas que nos permiten usarla en casa. Para que puedas aprovechar el famoso residuo, te vamos a detallar todas las opciones disponibles que tienes:

Crea tu propia composta ; solamente debes escoger un contenedor de composta, al que le vas a agregar materiales marrones y verdes, y humedécelo constantemente. Intercala capas de material marrón, verde y pozos de café.

; solamente debes escoger un contenedor de composta, al que le vas a agregar materiales marrones y verdes, y humedécelo constantemente. Intercala capas de material marrón, verde y pozos de café. Crea una maceta de café ; solamente hay que presionar los ingredientes para obtener la forma deseada.

; solamente hay que presionar los ingredientes para obtener la forma deseada. Limpiador abrasivo : puedes mezclarlo con sal y jabón común; esto te ayudará a eliminar la suciedad de las superficies, pero no lo uses en elementos porosos.

: puedes mezclarlo con sal y jabón común; esto te ayudará a eliminar la suciedad de las superficies, pero no lo uses en elementos porosos. Para neutralizar los olores es una gran opción; para ello puedes colocarlo en el interior de la nevera.

es una gran opción; para ello puedes colocarlo en el interior de la nevera. Para la piel, puedes convertirlo en un exfoliante corporal; solamente úsalo una vez a la semana y, preferentemente, no lo apliques en la cara para evitar lesiones en la piel.

¿Cómo usar la borra de café a las plantas?

Los restos del café son un gran aliado para las plantas, por lo que se recomienda usarlo en su cuidado habitual, ya que favorece la ventilación del sustrato, permite un mejor drenaje, aporta nutrientes y previene el ataque de insectos a tu jardín.

Si aun así deseas desechar la borra de café, es válido; solamente no olvides tirarlo directamente a la basura orgánica, ya que es un desecho orgánico que puede ir junto a la comida que se va a desechar. Aprovecha todas las formas para reciclar el residuo y aplicarlo en tu casa.