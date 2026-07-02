Fortalece tus pestañas y cejas con aceite de ricino

En los tratamientos de belleza se le está prestando cada vez más atención al cuidado de las pestañas y cejas. Para tratar a las mismas se utilizan diferentes productos que contribuyen a su bienestar.

Entre los productos más populares nos encontramos con el aceite de ricino que cuenta con una gran cantidad de propiedades. El mismo se extrae de las semillas de la planta homónima que se utiliza para fortalecer la zona y hacer crecer el vello.

¿Cuál es la razón de la popularidad del aceite de ricino?

El aceite de ricino se ha utilizado durante mucho tiempo para el cuidado del vello ya que contiene ácidos grasos, especialmente el ácido ricinoleico. Este último contribuye a nutrir y fortalecer las pestañas y cejas por lo que hace que crezcan. Por otro lado, su textura ligera permite que se absorba fácilmente en la piel, lo que lo hace ideal para su aplicación directa.

Si utilizas regularmente el aceite de ricino vas a promover el crecimiento de un vello más denso y saludable. Es decir que tendrás pestañas y cejas con más volumen. También tiene una acción hidratante que ayuda a prevenir la caída del vello y reduce la fragilidad.

Usa un lápiz para definir la forma de la ceja.|(ESPECIAL/CANVA)

La aplicación de este producto es sencilla ya que debes utilizar un cotonete o cepillo de pestañas para aplicar el aceite en poca cantidad. Cubre bien las pestañas y cejas durante la noche. Al otro día, retira el exceso con un desmaquillante suave.

Se recomienda utilizar el aceite de ricino tres veces a la semana. Al pasar el tiempo verás diferencia en la longitud y densidad de tus pestañas y cejas. Ten en cuenta que la paciencia es clave, ya que el crecimiento del vello puede tomar tiempo.

Por último, debes tener en cuenta que el aceite de ricino es seguro, pero se debe hacer una prueba de alergia antes de utilizarlo. Para ello debes aplicar un poco en la piel y esperar 24 horas. En el caso que no presentes irritación, es seguro continuar con su aplicación. Evita el contacto directo con los ojos, ya que esto puede causar molestias

