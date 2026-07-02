Estilista revela cuál es el corte de pelo que rejuvenece el rostro redondo a los 60 años

A los 60 años debemos ser más conscientes al momento de escoger corte de pelo, en especial si tenemos el rostro redondo, debido a que la forma se encargará de rejuvenecer tu aspecto o darle un aspecto más avejentado, por lo que hay que hacer una buena selección.

Caminos de la Vida | Programa 2 Julio 2026

Recientemente, una estilista dio a conocer cuál es el mejor peinado que deben escoger las personas mayores que tienen un rostro redondo, un tip de belleza que no debes dejar pasar.

¿Qué peinado rejuvenece el rostro redondo?

Un reconocido medio de belleza explicó que la reconocida estilista Noelia Jiménez detalló que, al tener un rostro redondo a los 60 años, hay que saber el corte de pelo que nos favorece, ya que será una decisión que va a beneficiar el aspecto de tu melena y tu cara.

Para rejuvenecer su apariencia y aportar movimiento, recomienda la aplicación de capas suaves, las cuales se encargan de enmarcar el rostro y de darle mayor volumen superior, estilizando al instante las facciones.

Además de explicar lo que nos beneficia, detalla lo que debemos evitar; por un lado, explica que no hay que usar flequillos y cortes que sean rectos y muy densos, ya que van a crear una línea horizontal, generando un aspecto más ancho en el rostro y acortando. Otra opción que debemos evitar es el uso de volúmenes laterales en exceso, ya que la silueta redonda se va a intensificar notablemente.

¿Qué corte de pelo rejuvenece a los 60 años?

Si no sabes qué corte de pelo solicitar para tu rostro redondo al acudir al salón de belleza, no temas, la estilista nos deja 3 opciones que puedes seleccionar, alternativas sofisticadas que se encargarán de rejuvenecer tu cara a los 60 años:

Bixie con capas suaves.

Long bob que sea desfilado y a nivel de la clavícula.

Pixie largo con fleco lateral; recuerda que debe ser ligero.

Opta por las opciones anteriores, alternativas que te ayudarán a lucir un rostro juvenil con una melena llena de movimiento y vida. No esperes más y hazte un cambio de look.