¿Cómo evitar que las tortillas de tus quesabirrias se rompan como le pasó a los cocineros de MasterChef 24/7?

Este jueves, los cocineros se metieron a la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 para preparar unas sabrosas quesabirrias destinadas a una fundación dedicada a apoyar a personas con cáncer; sin embargo, el reto no salió nada bien: las tortillas se rompieron, se hizo un desastre en el comal, las órdenes salieron después de tiempo y la Chef Isabel Carvajal estalló ante tantas fallas... ¿cómo evitar que esto vuelva a ocurrir?

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¿Cómo evitar que las tortillas de tus quesabirrias se rompan?

Más allá de las teorías que surgieron entre los cocineros sobre si las tortillas se rompieron porque estaban recién hechas o porque las aplastaron demasiado al momento de convertirlas en quesabirrias, lo cierto es que hay dos factores que juegan un papel importante: la temperatura y el consomé.

Si quieres que la tortilla no se rompa y que en lugar de eso se le forme una rica costra crujiente para lograr una quesabirria perfecta, entonces debes tomar en cuenta dos detalles: que tu tortilla esté bien caliente y aprenderte el truco del consomé.

La herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google Gemini recomienda seguir estos pasos al pie de la letra para preparar una quesabirria sin que el resultado final sea un fiasco:

Usa sólo la grasa superficial del consomé, no el caldo líquido

No sumerjas la tortilla en el fondo del consomé. Deja que el caldo repose y toma sólo la capa de grasa roja que flota arriba. Si la sumerges en el caldo (que es agua), la tortilla se va a hidrolizar (absorber agua y deshacerse). La grasa, en cambio, la fríe y la protege

El truco del "pasón" rápido (¡sin empapar la tortilla!)

Pasa la tortilla por la grasa de manera rápida por ambos lados. Debe quedar pintada de rojo, no empapada. Si usas tortillas frías de refrigerador, dales un ligero calor en el microondas o comal antes de pasarlas por la grasa; las tortillas frías se rompen mucho más fácil.

Sella en el comal caliente

Antes de rellenar con la carne y el queso, pon la tortilla en el comal bien caliente sola durante unos 10 o 15 segundos por lado. Esto crea una pequeña capa frita y crujiente que actuará como escudo contra la humedad de la carne

Rellena con la carne bien escurrida, ¡así se evita la humedad!

Agrega el queso primero (hace un gran paro como barrera térmica y de humedad) y luego la birria. Exprime y escurre la carne al máximo antes de ponerla. Si la carne va goteando consomé, va a vaporizar la tortilla desde adentro y la va a romper.

Con estos tips, seguramente tus quesabirrias quedarán al nivel experto que piden los Jueces de MasterChef 24/7 ... ¡no olvides lavar bien tus manos y ponerle mucho amor a tu receta!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?