Critican a Christian Nodal por ser “más cariñoso” con Maria José que con Ángela Aguilar, en el partido México vs. Ecuador. “Fan de su relación”

Entre las celebridades que acudieron al estadio para disfrutar el partido entre México vs. Ecuador, se encuentran Ángela Aguilar y Christian Nodal. También estuvo ahí la cantante María José, a quien se le vio festejando con ellos. Sin embargo, en redes sociales están criticando a Nodal por supuestamente ignorar a su esposa y portarse "cariñoso" con la cantante de "Prefiero ser su amante".

Acusan a Christian Nodal de "preferir" celebrar con María José que con Ángela Aguilar, en el México vs. Ecuador

Hace un par de días a Christian Nodal y Ángela Aguilar se les vio en el partido de México vs. Ecuador, acompañados de integrantes de su familia como Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá. Ahí se encontraron con María José y, aunque todos mostraron alegría por convivir entre sí, en redes sociales han surgido fuertes críticas hacia el cantante de "No te contaron mal".

Diversos creadores de contenido han publicado videos con las imágenes de Nodal y Ángela, señalando que él "no quería" festejar los goles de México con ella. En cambio, parecía "más cariñoso" con María José. Recordemos que ellos dos formaron parte de La Voz México y ahí consolidaron una amistad.

En los clips que circulan y se han retomado en redes, algunos usuarios perciben que Ángela Aguilar busca a su esposo con gestos en diversas ocasiones y se porta cariñosa, pero él no parece corresponderle con el mismo entusiasmo y no la voltea a ver. "No quiere festejar con Ángela", "ni la pela", "siento pena por ella" y "esto que ella vive, no se lo desearía ni a mi peor enemiga" son algunos de los comentarios.

En contraste, hay quienes señalan que Nodal parecía buscar más a María José para celebrar con ella; también ha destacado mucho el video que grabaron juntos con la famosa frase "¿Y si sí?". "Fan de su relación", "se ve más divertido con ella" y "aquí sí se ve feliz", es lo que dicen algunos usuarios.

Por otro lado, usuarios también han señalado las miradas que Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá supuestamente lanzaban a Nodal mientras festejaba con María José. "Amo la mirada de los suegros", escribió alguien.