En junio inició oficialmente la temporada de lluvias, una de las mejores para unos, pero para otros no. No obstante, este parecer puede cambiar si se disfruta en un Pueblo Mágico que se ubica cerca de Guadalajara, que se pone hermoso cuando caen los chubascos. Pero lo mejor de todo es que hay cabañas para hospedarse y una cascada, como las escondidas que tiene Tlaxcala, las cuales debes visitar este fin de semana.

La mejor época para visitar Mazamitla es cuando llueve, ya que los bosques toman un verde más intenso, el olor a tierra mojada enamora y el caminar por sus calles empedradas en medio de la neblina hace que realmente valga la pena acudir a este lugar, que cada día cautiva más no solo a los mexicanos, sino también a los extranjeros, que tienen un ranchito preferido en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El Pueblo Mágico cerca de Guadalajara que se pone hermoso en temporada de lluvias: hay cabañas y una cascada|Mazamitla Tours

Lo que puedes hacer en Mazamitla, Pueblo Mágico

Sin duda, uno de los imperdibles en Mazamitla es hospedarte en algunas de sus múltiples cabañas, con el objetivo de que conectes con la naturaleza, y qué mejor manera si es durante temporada de lluvia, para disfrutar de un buen paisaje entre montañas mientras se degusta un buen café.

Mientras que en el centro del municipio se puede recorrer sus calles empedradas, como lo es la Hidalgo, la principal y donde podrás encontrar cientos de establecimientos. Asimismo, puedes apreciar los edificios más representativos, como lo es la Parroquia San Cristóbal.

La llamada Suiza mexicana también tiene cosas extremas por hacer, como bajar por el bosque a la Cascada El Salto, una de las más representativas. A 20 km del pueblo puedes realizar diferentes actividades, como caminar de un puente colgante, aventarte de la tirolesa o jugar gotcha en el Mundo Aventura Parque Ecológico.

La gastronomía para disfrutar de un día de lluvia

Mazamitla tiene una gran gastronomía, pero sin duda el platillo que debes probar es el Bote, que es una combinación de carne de cerdo, res y pollo cocidas en pulque, acompañadas de calabaza, elote, zanahoria, papa y chile serrano.

En temporada de lluvia nada mejor que algo calientito, como un café o sino un ponche de zarzamora, capulín o ciruela, que es una de las bebidas más representativas de la zona. Mientras que de postre se pueden degustar unas galletas de nuez o membrillo.