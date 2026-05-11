10 frases cortas y bonitas para este Día del Maestro

Cada 15 de mayo se celebra en México el Día del Maestro por lo que esta fecha es muy especial entre los alumnos ya que pueden aprovechar esta festividad para dedicarle muestras de cariño a quienes les han dejado grandes enseñanzas en las aulas educativas por lo que aquí te dejamos algunas frases para dedicarles en su día especial.

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En nuestro país la importancia de felicitarlos va más allá de impartir conocimientos, ya que ellos se convierten en guías, consejeros e inspiración para millones de estudiantes. Debido a la gran labor que realizan en 1918 durante el gobierno de Venustiano Carranza se instauró oficialmente este día para homenajear a los docentes

A continuación te dejamos 10 frases cortas y bonitas para dedicarle a tu maestro favorito este 15 de mayo.

