10 frases cortas y bonitas para este Día del Maestro
Cada 15 de mayo se reconoce el trabajo que hacen los maestros mexicanos dentro de las aulas por lo que celebrar su día es una fecha especial para reconocer sus enseñanzas.
Cada 15 de mayo se celebra en México el Día del Maestro por lo que esta fecha es muy especial entre los alumnos ya que pueden aprovechar esta festividad para dedicarle muestras de cariño a quienes les han dejado grandes enseñanzas en las aulas educativas por lo que aquí te dejamos algunas frases para dedicarles en su día especial.
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En nuestro país la importancia de felicitarlos va más allá de impartir conocimientos, ya que ellos se convierten en guías, consejeros e inspiración para millones de estudiantes. Debido a la gran labor que realizan en 1918 durante el gobierno de Venustiano Carranza se instauró oficialmente este día para homenajear a los docentes
A continuación te dejamos 10 frases cortas y bonitas para dedicarle a tu maestro favorito este 15 de mayo.
- “La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”: Frase de Nelson Mandela la cual es utilizada para reconocer el valor de los maestros.
- “Un buen maestro puede crear esperanza”: Palabras del escritor Brad Henry
- “Gracias por enseñar con el corazón”: Estas palabras se han popularizado dentro de las redes sociales.
- “Los maestros dejan huella para toda la vida”: Frase anónima que se ha vuelto viral entre internautas por su significado emotivo.
- “Educar es transformar vidas”: Palabras que se utilizan para señalar la importancia de la educación academica.
- “Detrás de cada profesional hubo un gran maestro”: Expresión utilizada constantemente en homenajes escolares.
- “Gracias por tu paciencia y dedicación”: Oración que expresan los alumnos regularmente a finales de ciclo hacia sus maestros.
- “Enseñar también es inspirar”: Palabras que se han popularizado en publicaciones emotivas de agradecimiento.
- “Un maestro cambia el mundo, un alumno a la vez”: Oración compartida frecuentemente en eventos académicos.
“Ser maestro es dejar una parte de ti en cada alumno”: Frase utilizada para agradecer a quienes marcaron el camino académico y personal.
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