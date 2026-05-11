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Maribel Guardia celebra el Día de las Madres con un video de su hijo Julián

Maribel Guardia festejó el Día de las Madres con un emotivo video que habría grabado su hijo Julián Figueroa y reveló que se le ha manifestado a una amiga.

Maribel Guardia festejó el Día de las Madres con un emotivo video que su hijo Julián Figueroa le grabó durante la adolescencia. Además, reveló el destino del regalo que le compró a su nieto José Julián el año pasado y compartió cómo se le manifiesta su fallecido hijo a Ana Bárbara.

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