Estas son las frases para el Día del Psicólogo que reconocen su trabajo

Pocos saben que el 20 de mayo se celebra el Día del Psicólogo, fecha ideal en la que los pacientes debemos reconocer las labores de los profesionistas que se encargan de cuidar nuestra salud mental, ayudándonos a tener un mejor entendimiento de lo que pensamos.

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Si todavía no felicitas a tu psicólogo, no esperes más; te compartimos algunas frases que puedes usar para agradecer y reconocer su trabajo, palabras que seguramente tocarán su corazón.

¿Qué frases puedo dedicar por el Día del Psicólogo?

Si has tenido la oportunidad de solicitar los servicios de un psicólogo, entenderás su gran labor dentro del cuidado de la salud mental. Por eso es un buen momento para que le dediques unas frases en el Día de Psicólogo, una gran oportunidad para reconocer su trabajo; considera las siguientes opciones que Gemini nos proporcionó:

"Gracias por ser el faro que me guía en la tormenta mental, y por enseñarnos que pedir ayuda es el acto de valentía más grande."

"Gracias por enseñarme que sanar no es lineal, pero siempre vale la pena."

"El mundo es un lugar más sano gracias a tu empatía y profesión."

"Gracias por ayudarnos a ordenar el caos y encontrar la paz mental."

"Feliz día a la persona que me escucha sin juzgar y que sabe exactamente por qué hago lo que hago. ¡Gracias por tu paciencia!"

"Hoy celebramos a quienes tienen el superpoder de descifrar un 'estoy bien' cuando no es así."

"Gracias por ser ese refugio seguro donde está bien no estar bien."

Ahora Gemini nos recomienda que, si queremos hacer personales las frases, en especial si se trata de tu terapeuta, puedes enaltecer todas las enseñanzas que has obtenido, además de recordar aquellas consultas que tuviste.

¿Por qué el Día del Psicólogo se celebra el 20 de mayo?

Fue en 1997 cuando se estableció que el 20 de mayo se iba a celebrar el Día del Psicólogo, debido a que se realizó el primer encuentro de los profesionales; así lo menciona el portal de la UNAM. Además de ser una fecha en la que se busca reconocer su trabajo en el cuidado de la salud mental.

Si todavía no hablas con tu terapeuta, aprovecha el momento para agradecer todo el trabajo que ha realizado, y recuerda todo lo que has logrado mejorar con sus consejos.