Así puedes convertir tus frases favoritas en stickers de WhatsApp

El uso de WhatsApp se ha extendido a millones de teléfonos en todo el mundo y es que se trata de la aplicación de mensajería instantánea más empleada. Con un funcionamiento muy fácil, esta herramienta de Meta dejó de servir solo paras la comunicación y ya es parte del mundo laboral de muchas personas.

Aunque no permite la personalización de su ícono, por dar un ejemplo, esta aplicación sí ofrece una multiplicidad de personalizaciones que el propio usuario puede implementar. Ahora, una de las novedades sumadas por Meta es la creación de stickers con nuestras frases favoritas.

¿WhatsApp es una de las aplicaciones más elegidas?

La consulta directa sobre la preponderancia de WhatsApp en los teléfonos celulares activos en todo el mundo recayó sobre Gemini, Inteligencia Artificial desarrollada por Google. “WhatsApp se ha mantenido en la cima no solo por ser la primera en llegar al gran público, sino por su capacidad de evolucionar sin perder la simplicidad que la caracteriza”, respondió.

“A día de hoy, en 2026, cuenta con más de 3.000 millones de usuarios activos mensuales, lo que la convierte en el estándar de comunicación global”, remarcó Gemini.

¿Cómo convertir tus frases favoritas en stickers?

Como se mencionó, la amplia aceptación que WhatsApp tiene ha llevado a muchos a personalizarla de diferentes maneras. Una de las alternativas que existe ahora para imprimirle nuestro toque personal es la posibilidad de convertir nuestras frases favoritas en stickers.

El procedimiento para lucirte con stickers de tus frases es muy fácil por lo que, con los siguientes pasos, podrás hacer de tus conversaciones de WhatsApp algo muy entretenido:

